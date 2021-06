Prima sessione di libere Moto2 che si chiude con Augusto Fernández al comando. Seconda piazza per Raúl Fernández, terzo è Remy Gardner.

C’è un doppio Fernández in testa alla classifica del primo turno di libere Moto2. Augusto Fernández è il pilota che mette a referto il miglior crono della sessione, a precedere il rookie Raúl, mentre in terza piazza c’è il leader iridato di categoria Remy Gardner. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Simone Corsi 5°, top 14 provvisoria anche per Bezzecchi, Manzi, Di Giannantonio ed Arbolino. Secondo turno di libere al via alle 15:10, tutti gli orari del GP.

Prove libere 1

Con Baldassarri fuori causa per infortunio, MV Agusta Forward schiererà Manuel Gonzalez, 18enne pilota WorldSSP ed iridato Supersport 300 nel 2019, messosi in viaggio per Assen. Ricordiamo che in questo GP con Speed Up c’è ancora Alonso López, nuovamente al via per il convalescente Montella. Nelle zone alte della classifica intanto possiamo dire che troviamo i ‘soliti noti’, ovvero i due ragazzi KTM Ajo. Oltre a Bezzecchi (in tandem con Vietti), Augusto Fernández e svariati altri. Da segnalare guai meccanici per Syahrin, costretto a parcheggiare la sua NTS alla fine del rettilineo principale, a referto anche un bel botto per Lüthi, fortunatamente senza conseguenze. Alla fine sono i Fernández a dettare il passo, con Augusto a precedere l’esordiente Raúl ed il leader Moto2 Remy Gardner.

La classifica

Foto: Mirco Lazzari/Elf Marc VDS