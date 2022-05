MotoGP, Aprilia-Aleix Espargarò: il futuro è deciso

Domenica sera c’era aria di festa nel box Aprilia dopo il terzo podio di Aleix Espargarò in questa stagione MotoGP. La Casa di Noale perde le concessioni, ma può sognare in grande con il terzo posto in classifica iridata del suo “colonnello” di Granollers. Step by step la RS-GP si avvicina alle dirette avversarie Yamaha, Honda e Ducati, a tratti le supera. Merito anche del lavoro svolto dall’a.d. Massimo Rivola che ha saputo riorganizzare il gruppo, innestare le dovute figure ingegneristiche nel team e in fabbrica. Adesso è tempo di raccogliere i risultati e seminare per un futuro ancora più glorioso.

Sette i punti che dividono Aleix Espargarò da Fabio Quartararo, prossima tappa a Le Mans tra una settimana, il sogno continua. “Aleix ci sta facendo vivere un Mondiale al di sopra delle nostre aspettative, ma restiamo molto realisti, con i piedi per terra – racconta Massimo Rivola a ‘Marca’ -. Sappiamo che stiamo vivendo un buon momento in generale come squadra e, soprattutto, per il pilota, che riesce a fare cose incredibili sulla moto, sembra essere un’estensione di se stesso. Ma la Ferrari quest’anno deve vincere, soprattutto. Se no, impazziremo“.

I contratti di Espargarò e Vinales

Il manager Aprilia non dimentica il suo passato in Formula 1 donde ha portato la sua esperienza nel box Aprilia. Ma sul banco adesso c’è anche il capitolo contratti, con entrambi i piloti in scadenza a fine anno. La vittoria in Argentina e i podi in Qatar e Spagna tolgono ogni margine di dubbio su Aleix Espargarò: “Il rinnovo arriverà sicuramente, è il nostro capitano, ha portato l’Aprilia fin qui ed è giusto che continui con noi. “In un esercito sarebbe stato almeno il colonnello“. Servirà qualche settimana in più per trovare un accordo con Maverick Vinales. “Ha bisogno di tempo. Noi abbiamo tempo per lui, è lui che non si dà tempo ed è qualcosa che deve capire. Non deve sistemare molte cose, solo aggiustare le prestazioni nelle FP3 – sottolinea Massimo Rivola -. A Jerez, ad esempio, non è arrivato alla Q2 per una serie di sfortunati motivi, come il fatto di essere incappato in diverse bandiere gialle e di aver potuto fare solo un giro a tutto gas. Ma, a poco a poco, ce la farà“.

Foto: Motogp.com