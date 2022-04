Andrea Dovizioso deve spazzare via quanto accaduto nell’ultimo week-end di MotoGP a Termas, quando ha lasciato l’interruttore del dispositivo holeshot anteriore nella posizione sbagliata. Ad Austin serve subito un buon risultato per smarcarsi dalla pressione sempre più estenuante ai box e poter avere una possibilità di proseguire la carriera anche nel 2023. Ma con la Yamaha M1, che stenta a conoscere fino in fondo, l’impresa non è scontata.

Dovizioso studia i video Yamaha

Il pilota forlivese ha alcune idee sul tavolo per dare una svolta a questo Mondiale. E l’idea è arrivata grazie alle riprese video: “Stiamo lavorando molto sui dati. Cerchiamo di analizzare, confrontare. Ma per un pilota, e soprattutto nella mia situazione, dove devo ancora davvero adattarmi nel modo in cui guido la moto, vedere qualche video mi aiuta molto“, ha spiegato Andrea Dovizioso ad Austin. “Purtroppo non siamo riusciti a ottenere molti video. Penso che da questo fine settimana ne otterremo altri dalla Yamaha, per fare un confronto con gli altri piloti. Simone [Battistella, manager] mi ha mostrato qualcosa dopo il warm-up in Argentina, in una sola curva, e mi ha aiutato a migliorare“.

Dovizioso: ultima stagione MotoGP?

Per otto stagioni MotoGP il 36enne ha guidato una Ducati Desmosedici GP che sfruttava la staccata e la frenata come punti di forza. Il prototipo di Iwata, invece, ha il suo cavallo di battaglia a centro curva. “Di solito in passato cercavo sempre di fare meno metri in curva. E quella è diventata la mia base“. In Argentina ha sfruttato la gara in solitaria per migliorarsi in questo settore, un percorso che proseguirà anche ad Austin: “Purtroppo guidare così per me è innaturale. Non viene d’istinto, quindi sto perdendo molto tempo“.

Dovizioso spera che la presenza del cameraman Yamaha al COTA lo aiuterà ad accelerare questo processo. “È impossibile filmare molti angoli, in ogni sessione, perché c’è solo una persona [che gira video]”, ha aggiunto Andrea Dovizioso. “Ma avere un confronto tra me e le altre Yamaha e gli altri piloti mi aiuta molto a capire. Quando guardi la telemetria puoi capire alcune cose, ma non sai la posizione del pilota. Quindi devi ‘prevedere’ cosa sta succedendo“. Potrebbe essere l’unica occasione per dare una sterzata a questa stagione MotoGP che rischia di essere la sua ultima in carriera.