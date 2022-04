MotoGP, Andrea Dovizioso e Yamaha RNF delusi: “Questa è la realtà”

Andrea Dovizioso e Yamaha RNF atto quinto, nel prossimo week-end di MotoGP si sbarca in Europa sul circuito di Portimao. Per il veterano forlivese prosegue la lunga e difficile fase di adattamento alla YZR-M1, dopo aver lavorato anche sulle immagini video dei suoi compagni di marca. “Portimao è una pista davvero buona, ma allo stesso tempo una pista strana, diversa dalle altre. Il nostro unico obiettivo è quello di fare una gara migliore rispetto a quella di Austin. Comunque, arriviamo lì più fiduciosi nel complesso e vedremo cosa possiamo ottenere“.

Campionato MotoGP in salita per Dovizioso

Di certo non tira un’aria rilassata nell’ambiente del team satellite guidato da Razlan Razali. Per Andrea Dovizioso, e il suo collega di box Darryn Binder, sarà un primo vero banco di esame in vista della stagione MotoGP. “È fondamentale per entrambi i piloti puntare a quanti più punti possibile dal primo round europeo di questo fine settimana“, ha dichiarato il manager malese. “Per Andrea, essendo il più esperto nel team e nella line up della MotoGP, ha bisogno di lavorare intensamente e iniziare a lottare con i top rider ed essere un contendente nella top 10“.

Nelle prime quattro gare della stagione MotoGP ha raccolto tre punti. Per pensare di proseguire la stagione bisognerà invertire decisamente la rotta. Wilco Zeelenberg, Team Manager WithU Yamaha RNF MotoGP Team, non nasconde una certa delusione per i risultati finora raggiunti. “Non siamo stati molto soddisfatti delle ultime due gare e ovviamente stiamo lavorando duramente per trovare una velocità migliore per i ragazzi. Per Andrea lottare per quell’ultimo punto in Texas con Franky (Morbidelli) è stato bello, ha detto, ma vedendo i 29 secondi di distacco dal vincitore, era deluso. Ma questa è la realtà, dobbiamo accettarlo e lavorare sodo per ridurre questo gap“.