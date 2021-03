MotoGP, Andrea Dovizioso dopo l’incidente: “Giornata tosta!”

Andrea Dovizioso rassicura i fan dal suo canale social dopo l'incidente in motocross. Il test MotoGP con Aprilia non è a rischio.

Andrea Dovizioso rassicura i fan della MotoGP. L’incidente rimediato in una gara regionale di motocross a Chieve non ha causato danni fisici preoccupanti. “Giornata tosta ieri, ma tutto bene!“, ha commentato il forlivese ex Ducati. Quindi la tre giorni di test a Jerez in sella alla nuova Aprilia RS-GP non è a rischio. Volerà in Spagna come da programma e girerà dal 12 al 14 marzo in sella al nuovo prototipo di Noale. L’obiettivo è tastare con mano il potenziale della nuova moto e valutare se rientrare nel paddock passando prima dalla trafila del collaudatore, oppure pensare ad un ingresso diretto, o a stagione in corso, al posto di Lorenzo Savadori.

I primi riscontri clinici non hanno dato esiti preoccupanti, ma gli accertamenti hanno confermato le buone sensazioni iniziali. Cancellate le nuvole di un nuovo infortunio, dopo quello rimediato meno di un anno fa alla spalla, Andrea Dovizioso è pronto a risalire su una MotoGP. Tre settimane prima di poterlo rivedere all’opera su un circuito che conosce sin troppo bene, pur non avendo regalato troppe soddisfazioni. In tredici stagioni in classe regina a Jerez ha ottenuto un solo podio nel 2020 in sella alla Ducati.

