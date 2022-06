MotoGP, Andrea Dovizioso deluso: ipotesi ritiro in estate?

Cinque giorni dopo il GP del Mugello Andrea Dovizioso è ritornato in pista con la sua Yamaha M1. Nono appuntamento stagionale del calendario MotoGP, in Catalunya nulla cambia per il veterano forlivese: 21° crono nella combinata del venerdì e un distacco di 1,54″ dal best lap di Aleix Espargarò con Aprilia. Continua a lottare per adattare il suo stile di guida a questa moto che proprio non vuole saperne di regalare soddisfazioni al veterano del Mondiale.

Nelle FP2 il forlivese è riuscito a migliorarsi di mezzo secondo rispetto al mattino, ma resta lontano dalla top-10. A nulla servono le modifiche apportate, pur con stravolgimenti di assetto la situazione è sempre la stessa: “Abbiamo provato un setup diverso, il che è completamente strano per la Yamaha. Lavori molto per generare grip o cambi completamente il setup contro il grip e niente è diverso. Quindi, abbiamo appena confermato che quest’area della moto è piuttosto complicata. Con questo grande cambiamento, in ogni caso, non mi sentivo abbastanza bene per essere più veloce, il che è piuttosto deludente“.

Dovizioso e Yamaha feeling impossibile

Nella terza sessione di prove libere proseguirà il lavoro nel box di Andrea Dovizioso e Ramon Forcada, poche le speranze di trovare una strada che gli consenta quantomeno di divertirsi in sella alla Yamaha. Già nel week-end del Mugello il 36enne forlivese era apparso piuttosto deluso e sconsolato. “Dobbiamo prenderla così com’è. Se le cose non funzionano, allora non funzionano. Penso di sapere perché è così… Volevo godermi il Mugello, ma era zero, zero, zero. In nessuna sessione. Anzi, è andata davvero male sotto tutti i punti di vista. Non potevo godermi niente sulla moto. È stato stressante“.

Nel paddock girano voci che il ‘Dovi’ possa lasciare la MotoGP dopo la pausa estiva, chiudendo anticipatamente il contratto. Il pilota ha fatto sapere che al momento non ci ha pensato a questa ipotesi, senza però escludere che possa farlo. L’opzione viene respinta dai vertici del team WithU RNF: “Andrea Dovizioso concluderà la stagione con il nostro team“, ha assicurato Razlan Razali. Ma meno di un anno fa ricordiamo quanto successo tra Maverick Vinales e Yamaha, sebbene le circostanze fossero abbastanza diverse. Il carattere mite dell’ex ducatista lascia pensare che proseguirà questo calvario fino all’ultima tappa di Valencia. Ma mai dire mai.