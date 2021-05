MotoGP, Andrea Dovizioso-Aprilia: inizia il 2° capitolo al Mugello

Andrea Dovizioso terrà il suo secondo test MotoGP con Aprilia l'11-12 maggio. Sul circuito del Mugello per decidere il suo futuro.

I prossimi saranno giorni intensi per il team Aprilia Racing, che si dividerà tra Mugello e Le Mans. Prima del prossimo round MotoGP in terra francese i vertici di Noale saranno sul circuito toscano martedì 11 e mercoledì 12 maggio per un test privato con Andrea Dovizioso. Massimo Rivola non nasconde il desiderio di voler mettere nero su bianco con il forlivese, ma una decisione verrà presa soltanto dopo la due giorni di test. E magari un annuncio non ci sarà prima del GP d’Italia.

Stavolta l’ex pilota Ducati troverà una RS-GP più a sua misura dal punto di vista ergonomico. Nella prima uscita a Jerez ha cominciato a familiarizzare con il prototipo veneto, rilasciando anche qualche dato utile in vista della gara. Stavolta l’apporto del forlivese sarà più sostanzioso e inizierà a spingere sul gas. Non potrà contare certamente sulla potenza della sua ex Desmosedici sul lungo rettilineo di 1.141 metri. Ma sarà una prova importante per iniziare a pianificare il futuro, magari decidere di correre già qualche wild-card in questa stagione MotoGP.

In pista ritroverà anche gli ex colleghi del marchio Ducati, impegnati con Michele Pirro. Cosa aspettarsi da questi test? I contorni dell’avventura Dovi-Aprilia sono stati tracciati in Spagna, ora devono essere delineati in Italia. “È troppo presto per entrare nei dettagli della moto“, ha detto Andrea Dovizioso a Jerez, “perché bisogna lavorare su alcuni particolari non correggibili in soli tre giorni“. Intanto dai Gran Premi arriva la conferma che la RS-GP21 è in netto crescendo, sempre nella to-10 nelle prime quattro gare. “La MotoGP è ancora la mia passione. Mi piacerebbe correre il prossimo anno, quindi penso sia stato intelligente essere in pista. E sono davvero contento, perché Aprilia mi dà l’opportunità di farlo, e di farlo nel modo giusto“.