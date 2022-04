MotoGP, Andrea Dovizioso anti-Ducati: “Il primo a usare l’holeshot”

L’ex pilota Ducati Andrea Dovizioso è stato il primo a sperimentare il dispositivo holeshot nella stagione MotoGP 2019. Allora era in sella alla Desmosedici nel suo penultimo anno con il marchio emiliano, a sua disposizione una delle trovate ingegnose di Gigi Dall’Igna che da un po’ di tempo a questa parte fa scuola nel paddock del Motomondiale. Le sue innovazioni mandano in tilt i programmi dei costruttori rivali, costretti a copiare o a fare quadrato per tentare di metterle “fuorilegge”, come di recente è avvenuto con il Front Ride Height Device.

L’holeshot per un pilota MotoGP

Andrea Dovizioso si è schierato contro il nuovo abbassatore, ma è critico anche nei confronti del “Rear Ride Height Device”, che abbassa la parte posteriore dei prototipi durante la guida. Il suo punto di vista da ex è particolarmente interessante: “Ci sono due considerazioni da fare – analizza in maniera lucida -. Innanzitutto una cosa che si fa all’interno dei regolamenti va sempre bene. Perché ti muovi all’interno delle regole e hai fatto una cosa prima delle altre, allora è giusto che continui ad usarla perché hai ottenuto qualcosa che ti dà un vantaggio. Gli altri devono prima adattarsi, quindi puoi approfittarne per un po’“.

C’è poi il risvolto della medaglia, l’opinione del pilota che deve applicare praticamente l’innovazione durante la guida. “Certe operazioni per attivare il dispositivo sarebbe meglio non farle“, ha aggiunto il 36enne forlivese. “Ovviamente ti abitui a tutto, ormai usiamo il dispositivo posteriore e quindi è possibile farlo. Ma tutte le cose che fai mentre guidi e che si aggiungono alla guida ‘classica’ sono un po’ borderline secondo me. Devi controllare la moto con le mani mentre fai movimenti con le dita“, ha spiegato a Speedweek.com. “È davvero difficile fare tutto questo. Come ho detto, con la pratica ci si abitua e ci si adatta a tutto, ma se potessi decidere non lo userei“.

All’epoca della sua militanza in Ducati è stato il primo a sperimentare l’holeshot in un week-end di MotoGP. “Quando il dispositivo era nuovo di zecca, ero in Ducati. Quindi sono stato il primo ad usarlo in gara. Ma di certo non ero rilassato, ci è voluto un po’. Logicamente se provi, metti a punto, migliora, ti abitui e trovi un vantaggio. E un vantaggio è un vantaggio“. Nulla può dire Andrea Dovizioso, invece, sul nuovo abbassatore anteriore bandito dalla GP Commission, dato che in Yamaha non l’hanno mai sperimentato: “Soltanto loro hanno quel dispositivo“.