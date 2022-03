MotoGP: abbassatore anteriore, l’ultima novità Ducati bandita dal 2023

Il ‘ride height device’, o abbassatore, è stato al centro di tante chiacchiere e polemiche nel paddock del Motomondiale. Ancora di più da quando Ducati ha iniziato a per vedere un’evoluzione nella parte anteriore della sua Desmosedici, chiamata ‘front ride height device’. Questa novità verrà però messa al bando a partire dalla stagione MotoGP 2023. La Grand Prix Commission è giunta a questa decisione nell’ultima riunione tenuta il 18 marzo, quindi nel venerdì del GP dell’Indonesia. Saranno permesse solo le versioni conosciute come ‘holeshot device’, ma non gli ultimi aggiornamenti visti recentemente.

“L’obiettivo è di prevenire l’incremento dei costi e l’ulteriore miglioramento in termini di prestazioni” si legge nella nota pubblicata oggi. Sulla scia anche di quanto detto recentemente dai vari costruttori presenti in MotoGP, tutti compatti contro questa novità Ducati. Arrivando di conseguenza al blocco dell’abbassatore anteriore, intravisto già nei test invernali di inizio 2021, riproposto nelle ultime prove ufficiali, ma destinato a sparire l’anno prossimo. Rimane la ‘versione precedente’, ovvero l’holeshot device comparso pochi anni fa (anche questo non senza una scia di polemiche) ma dalle origini ben più antiche…

Foto: motogp.com