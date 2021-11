MotoGP, Andrea Dovizioso: “Adesso è difficile combattere”

Penultima gara della stagione MotoGP 2021 per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Il forlivese punta a compiere un ulteriore step con la Yamaha M1.

Penultimo round MotoGP del 2021 per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Per il campione di Tavullia si avvicina il momento degli ultimi saluto alla classe regina, ma affronterà il GP del Portogallo con lo spirito che lo ha contraddistinto per 26 anni. Spera in un risultato migliore rispetto al primo round di Portimao dello scorso aprile, quando è caduto dalla sua Yamaha M1.

Reduce dalla top-10 di Misano-2 Valentino Rossi vuole lasciare un bel ricordo in questo finale di carriera. “Portimao è una pista difficile e ha delle caratteristiche molto particolari, che altri circuiti non hanno. La prima delle nostre due gare quest’anno non è stata male per noi, dato che sono riuscito a farmi strada per essere nella top-ten. Purtroppo però sono caduto. L’obiettivo di questo fine settimana è cercare di fare una buona gara e di farci strada verso i primi. Spero di ripetere un grande risultato come abbiamo fatto l’ultima volta a Misano“.

Per Andrea Dovizioso si tratta di macinare altri chilometri sulla M1. Nell’ultimo week-end di MotoGP in Emilia Romagna ha dovuto fare i conti con le peggiori condizioni per la sua moto. La seria mancanza di grip al posteriore, riscontrata sull’asfalto semi-bagnato, gli ha impedito di fare un ulteriore step. 13° posto a Misano-2, ma frutto anche delle otto cadute avvenute in gara. Il forlivese sta ancora lavorando sugli assetti e non si pone obiettivi per questo GP. “Spero di fare un passo avanti perché in questo momento è difficile combattere. Spero anche di avere buone condizioni nelle prove libere, perché ne abbiamo bisogno per continuare a fare progressi e per completare più giri in sella alla moto“.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri