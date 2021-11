MotoGP, Valentino Rossi ‘The End’: messaggio ai marshall e ultimi annunci

Ultimi giorni da pilota MotoGP per Valentino Rossi. A Misano ha salutato i marshall con un video messaggio, a Portimao si attendono annunci importanti sul suo team VR46.

Valentino Rossi, penultimo atto MotoGP. A Portimao arriverà con il solito piglio che lo ha contraddistinto per 26 stagioni, per chiudere la carriera con un buon risultato. A Misano-2 ha fatto le cose in grande, salutando i tifosi con il lancio del suo casco, ricevendo il premio come ambasciatore del made in Italy dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Si è inchinato davanti ai suoi fan, non ha dimenticato davvero nessuno.

Soprattutto coloro che restano sempre ai margini dei Gran Premi: i marshall. Protagonisti che sono lì per passione e rischiano la vita, i primi ad accorrere quando in pilota cade sull’asfalto. In un messaggio trasmesso sul grande schermo, Valentino Rossi ha voluto ringraziarli: “State facendo un lavoro prezioso. Questo spettacolo non sarebbe possibile senza di voi e noi piloti non potremmo correre senza il vostro aiuto“.

Ultimi giorni nel paddock

Adesso è tempo di pensare al futuro, a cominciare dal suo team VR46. Nei prossimi giorni sono attesi annunci importanti, a cominciare dal main sponsor che comparirà sulla carena delle due Ducati Desmosedici di Luca Marini e Marco Bezzecchi. Il primo avrà a disposizione una moto factory GP22, il secondo una GP21 con cui cominciare a farsi le ossa. Per il Dottore saranno giorni frenetici da qui a Valencia. Difficile immaginare il suo stato d’animo. “Mentre si avvicina l’ultima gara, dentro di te cresce una strana sensazione – spiega Marco Melandri – . Da una parte sei triste, perché smetti di fare qualcosa che hai fatto per tutta la vita… D’altra parte ti togli un peso, perché capisci che non sei più nel posto giusto… Sicuramente hai paura perché non hai mai fatto altro che pilotare in vita tua. Ma siete anche curiosi di sapere cosa accadrà“.

Foto: getty images