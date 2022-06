MotoGP, Alex Rins vicino ad Aprilia: Yamaha verso la transizione

Yamaha e il team satellite di Razlan Razali si erano dati appuntamento al Mugello per discutere di rinnovo contratto, stando alle voci ufficiali rilasciate da Lin Jarvis nei giorni scorsi. Ma nel week-end del GP d’Italia il manager malese ha annunciato il nuovo accordo con Aprilia per la prossima stagione MotoGP. L’evoluzione del prototipo RS-GP sta attirando particolare attenzione e non è un mistero che abbia fatto gola anche a Razali, oltre ad aver accettato un’offerta migliore per il leasing delle due moto.

La rottura tra Yamaha e RNF

L’ascesa in classe regina avvenuta nel 2019 ha portato subito buoni frutti al team satellite della Yamaha, che nel primo biennio ha collezionato risultati spesso migliori rispetto alla squadra factory. I successivi due anni non hanno portato grandi soddisfazioni, con un solo podio firmato da Franco Morbidelli nel 2021 prima dell’intervento al ginocchio. L’uscita di Petronas dal progetto MotoGP, la chiusura dei team Moto3 e Moto2, il budget ridotto hanno scombussolato i piani di Razali, specie dopo la rottura con Johan Stigefelt da quest’anno al servizio del team VR46 con ruoli secondari. Ma l’ex pilota svedese ha dimostrato di essere a livelli di top manager e in futuro potrebbe trovare nuovi sbocchi.

Biennio di transizione MotoGP per Yamaha

Yamaha resta così senza team satellite, per la prima volta nella sua storia in MotoGP. Il motivo è che in realtà non ci sono moto disponibili: la Casa di Iwata ha deciso di puntare tutta l’attenzione e gli investimenti sullo sviluppo di una YZR-M1 che sarà una semi-rivoluzione rispetto al passato, con un motore che dovrebbe finalmente guadagnare più potenza. E già questo rappresenta un punto di svolta rispetto agli anni precedenti. Nuove figure ingegneristiche entreranno nei ranghi aziendali, sia ai box che in Giappone. Nelle stagioni 2023 e 2024 si focalizzerà tutto su Fabio Quartararo, con Franco Morbidelli che rischia di dover lasciare la M1 al termine del 2023 se non riuscirà a ritrovare quel magico feeling con la moto. Yamaha vuole ricongiungersi con Valentino Rossi e la VR46, anche nel progetto MotoGP, ma dovrà attendere fino al 2025. Ammesso che il team di Tavullia voglia poi lasciare una moto come la Ducati Desmosedici…

Alex Rins con Aprilia

Dal canto suo Il team RNF tenta la nuova avventura con il gruppo di Noale. La priorità sarà trovare due piloti e al momento i primi nomi sul taccuino sono quelli di Alex Rins e Raul Fernandez. Per il pilota Suzuki del resto è l’ultima opportunità per non restare fuori dai giochi mondiali, dovrà quindi vedersi ridotto sensibilmente l’ingaggio. Un arrivo che accoglie anche i favori di Aleix Espargarò che si è detto entusiasta all’idea di un altro connazionale e amico in orbita Aprilia.