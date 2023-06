MotoGP, Alex Rins: “Sorpreso che abbiano preferito Mir”

Alex Rins è passato dalla due vittorie nelle ultime tre gare dello scorso campionato MotoGP ad un inizio di stagione 2023 con Honda non certo facile. Nonostante la vittoria raccolta in Texas, l’ex pilota Suzuki continua a lavorare per migliorare il feeling con la RC213V e capire cosa cambiare per uscire dalle retrovie. Il GP di Austin è un caso isolato che però conferma di non aver perso la stoffa del campione.

Alex Rins prende confidenza con la RC-V

Decimo in classifica iridata con 47 punti, dopo cinque weekend di gara, resta ancora il migliore del marchio Honda approfittando dell’assenza prolungata di Marc Marquez. Di sicuro è nel miglior momento di forma della sua carriera, per decollare serve però mettere a punto la RC-V. D’altronde pesa il fatto di essere passato da un quattro cilindri in linea a un V4 e il nuovo format della MotoGP non aiuta in questo senso. “Dobbiamo abituarci e prima trovare il limite con questa moto su ogni tracciato. Non è facile – ha ammesso a Speedweek.com –. È normale che sia un po’ difficile perché la moto e tutto è diverso, ma piano piano ci stiamo arrivando“.

Il rapporto con Joan Mir

Ad ogni modo Alex Rins sta facendo molto meglio del suo ex compagno di box Joan Mir, nonostante abbia una moto non sempre aggiornata allo stesso modo. L’ingaggio da parte del team factory Repsol Honda per un verso ha meravigliato anche Alex, che all’inizio aveva intessuto dialoghi con Alberto Puig. Prima di trovare l’intesa con Lucio Cecchinello. “Sono rimasto piuttosto sorpreso che abbiano preso Joan, ma sono sicuro che avranno una spiegazione. Non ho chiesto. Abbiamo parlato un po’, ma hanno preferito Joan. Non sto dicendo che abbiano fatto una scelta buona o cattiva“. Tra i due ex Suzuki non sembra esserci molto dialogo: “Siamo piuttosto impegnati nei fine settimana del GP, abbiamo una hospitality diversa e quindi non ci vediamo così spesso“.

Foto: MotoGP.com