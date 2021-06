MotoGP: Alex Rins, infortunio al braccio. Addio al GP di Catalunya

Alex Rins non disputerà il GP di Catalunya. Per l'alfiere Suzuki frattura del braccio destro in seguito ad una caduta mentre si allenava in bici. Domani verrà operato.

In questo giovedì che precede le prime prove libere MotoGP sul tracciato del Montmeló giungono brutte notizie per Alex Rins. Il pilota Suzuki infatti, protagonista questa mattina di un incidente in bicicletta in circuito, ha riportato la frattura del braccio destro. Il suo Gran Premio di casa quindi non comincia nemmeno: la lesione è stata subito immobilizzata e domani mattina verrà operato per porvi rimedio. Da valutare in seguito i tempi di recupero, nel frattempo ci sarà il solo Joan Mir in azione.

Come fanno sapere dal team, Alex Rins si stava allenando in circuito questa mattina. Nel corso di uno dei giri è finito a terra, rialzandosi piuttosto dolorante al braccio. Trasportato immediatamente al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, in seguito gli è stata riscontrata la frattura del radio appunto del braccio destro. Una brutta notizia per il pilota MotoGP, che cercava il riscatto dopo ben quattro zeri consecutivi. Che diventeranno sfortunatamente cinque questo fine settimana.

Foto: Suzuki Racing