MotoGP, Bagnaia: “Massacrato per le mie parole, la gente non capisce”

Pecco Bagnaia verso il Gran Premio di Catalunya con rinnovata motivazione. E su Quartararo: "Ha trovato la sua dimensione, noi non possiamo più perdere punti."

Siamo alla vigilia del Gran Premio MotoGP di Catalunya, che segue immediatamente l’infausto appuntamento al Mugello. In quell’occasione Francesco Bagnaia aveva espresso chiaramente il suo stato d’animo dopo la notizia della dipartita del piccolo Dupasquier. Oltre che della necessità o meno di disputare la gara (qui le sue dichiarazioni complete). Parole che hanno portato a qualche polemica nei suoi confronti… Ma si pensa ora al nuovo fine settimana di gare, con l’obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote al duo Quartararo-Yamaha, che appare sempre più competitivo.

“Lunedì ero già maggiormente in forma, avevo accettato il fatto” ha sottolineato Bagnaia, ricordando il suo stato d’animo dello scorso weekend. “Domenica non è stato semplice, ma lunedì andava già meglio. Ora abbiamo un’altra corsa, possiamo pensare solo a quella e tutto diventa più semplice. Di solito avrei rivisto tutti i turni… Stavolta volevo solo dimenticare.” Non manca anche un commento sulla rinnovata curva 10, sistemata durante la paura invernale. “Da quando l’hanno cambiata ho fatto fatica” ha ammesso. “Sono contento di tornare a questo layout: non devi frenare in maniera strana, e pensavo anche fosse pericoloso il layout da F1. Ora andrà meglio.”

Parla poi del grande protagonista di questo periodo, Fabio Quartararo. “È un grandissimo avversario, forte e costante, che ha trovato la sua dimensione col team factory. Certo ora non possiamo più perdere punti. Ho fatto un zero e non posso più permettermelo.” E ricorda poi il suo incidente. “Il mio errore è stato dettato dal fatto di non essere stato concentrato. Un errore stupido e banale, che in una situazione normale non avrei mai commesso, né ho mai fatto prima. So io cos’è successo, nessun altro era in sella con me e la gente a casa non si rende conto di cosa vuol dire. Sono stato massacrato domenica per le mie parole. In un fine settimana del genere è stato davvero brutto.”