MotoGP, Alex Marquez sulla Honda… aspettando una Ducati Panigale

In attesa della presentazione ufficiale del team Gresini in programma sabato 21 gennaio, Alex Marquez continua la sua preparazione atletica invernale. Dopo il difficile triennio con la Honda va alla ricerca del riscatto con Ducati, puntando a consolidare il suo curriculum che già vanta due titoli mondiali. A disposizione del pilota di Cervera una Desmosedici non ufficiale alla pari del compagno di box Fabio Di Giannanatonio che sulla carta formeranno una line-up davvero interessante.

Alex Marquez si allena con la Honda

Durante l’inverno Alex Marquez non si è mai separato da suo fratello Marc, sia nei momenti di svago che di allenamento. Dopo aver posato la moto da cross, sono scesi in pista per continuare la loro particolare preseason. Ancora una volta hanno scelto l’Alcaniz International Karting Circuit per godersi una mattinata di velocità, in sella alle loro Honda CBR 600RR che entrambi possiedono da tempo e con le quali abitualmente si allenano su circuiti tortuosi e stretti. Alla luce del nuovo contratto con Gresini, il fratello minore ha rivestito di nero la sua moto, lasciando in vista soltanto il suo sponsor personale Estrella Galicia che continua a portare con sé. Suo fratello Marc Marquez è entrato in azione con la tradizionale livrea Honda a cui è legato da un contratto fino al 2024.

Presentazione ufficiale del team Gresini

Dal 1° gennaio Alex Marquez è a tutti gli effetti un pilota Ducati con il team di Nadia Padovani. L’accordo prevede solo l’utilizzo di moto fabbricate dalla Casa bolognese. A quanto pare non ha ancora ricevuto una Panigale per potersi allenare in privato. La prima apparizione pubblica come pilota della Gresini Racing è prevista per il prossimo 21 gennaio alle ore 11:00 del mattino, data in cui è prevista la presentazione della squadra italiana. Per ritornare in pista, dopo una prima “immersione” con la Desmosedici GP a Valencia lo scorso 8 novembre, dovrà attendere dal 10 al 12 febbraio, quando sarà in programma il test MotoGP di Sepang. Buone le sensazioni all’interno del box sin dalla prima uscita, con Gigi Dall’Igna che è passato a salutarlo per sentire le sue prime impressioni. “Ora ho una moto su cui so di poter fare bene. Poi tutto dipenderà dal mio polso destro“.

