MotoGP, Alex Marquez: “Stagione decisiva, ho firmato 1+1”

Alex e Marc Marquez inseparabili nella vita di tutti i giorni, ma dalla prossima stagione si ritroveranno a competere con marchi diversi nel campionato MotoGP. I due fratelli di Cervera, trapiantati a Madrid, si allenano insieme, trascorrono il tempo libero insieme, condividono amici e serate. Ma il difficile triennio con la Honda ha spinto Alex Marquez a cambiare team e a firmare con Gresini Racing. Nelle sue mani una Ducati GP22 con cui Pecco Bagnaia ha vinto il titolo mondiale, l’arma giusta per tentare il riscatto dopo aver collezionato appena due podi dall’esordio in classe regina.

La prima fase con Ducati

Buone le sensazioni nel test di Valencia, quando ha provato la Desmosedici per la prima volta, girando su tempi simili a quelli con la RC-V. Una prestazione incoraggiante se si considera che si trattava solo dei primi giri con una moto abbastanza differente da quella guidata nei tre anni in MotoGP. La preseason sarà fondamentale per approcciare nel modo migliore con la Rossa di Borgo Panigale, serviranno probabilmente alcune gare prima di scoprire il vero potenziale. Un obiettivo realistico sarebbe chiudere fra i primi otto, il podio un traguardo fattibile (Bastianini docet). Di certo la prossima sarà una stagione MotoGP decisiva per il minore dei fratelli Marquez: “Dalla quarta gara potrò vedere a che punto siamo…Il 2023 è più importante per me che per Marc. È molto chiaro, lui ha un contratto e io ho firmato un 1+1“.

Il riscatto MotoGP con Gresini

Il due volte campione del mondo Alex Marquez attende con entusiasmo il prossimo Mondiale, sarà la sua quarta annata in MotoGP. La prima con Ducati e con il nuovo format che prevedere 21 weekend, l’aggiunta delle gare sprint con un totale di 42 gare, l’introduzione delle tappe in Kazakhistan e India. Dalla sua parte un ambiente familiare come il team Gresini di Nadia Padovani, il giusto ambiente per archiviare la deludente esperienza con la Honda RC-V. “Non direi che è stato un fallimento perché ho imparato molto da questa difficile esperienza, ma è chiaro che i risultati non sono arrivati“. Paradossalmente i due podi li ha conquistati nella sua prima stagione da rookie, con il team factory Repsol Honda, anche se il suo destino nella squadra satellite era stato già deciso senza neppure disputare la prima gara…

Un anno decisivo per i f.lli Marquez

2023 cruciale per Alex ma anche per suo fratello Marc Marquez, atteso da un esame decisivo con la Honda. Dopo l’infortunio di Jerez 2020 ha collezionato appena tre vittorie e una manciata di podi, tanti stop per operarsi al braccio destro, infortuni alla vista. Di recente ha dovuto fare i conti con una moto che ha perso la bussola dell’evoluzione. Allo stesso tempo è maturata la consapevolezza che il suo omero destro non sarà mai più in una condizione simile a quello sinistro. I tanti tifosi della ‘Formica Atomica’ sono curiosi di capire fino a che punto potrà spingersi il sei volte campione della MotoGP. Sicuramente farà bene allo spettacolo… “Dipenderà da come lavoreranno loro (Honda) e non lo sapranno fino ai test di Sepang. Marc è un otto volte campione del mondo – dice Alex Marquez a ‘Mundo Deportivo’ – e la sua assenza si è fatta sentire. Ma non è più un mio problema…“.

Foto: MotoGP.com