MotoGP, Alex Marquez rivela: “Marc è molto arrabbiato”

Alex Marquez arriva a Termas forte di un buon 5° posto conquistato a Portimao, beffato nel finale dal più esperto compagno di marca Johann Zarco. Il pilota Gresini sa di dover migliorare il suo stile di guida per fare meglio con la Ducati Desmosedici e, inevitabilmente, parla di suo fratello Marc Marquez. Un discorso piuttosto bollente nel paddock, finito nelle mani della Corte d’Appello della MotoGP che si pronuncerà prima di Pasqua.

Alex Marquez ancora in stile Honda

Nel giovedì di conferenza stampa ribadisce di essere super felice con il nuovo costruttore, dopo aver abbandonato Honda al termine di un triennio molto complicato. Il primo fine settimana con il marchio Ducati gli ha dato buoni risultati, anche se ha assicurato di aver commesso degli errori, che lo hanno retrocesso dal gruppo di testa. “Con la Ducati sto migliorando di giorno in giorno, era il mio primo weekend, ho commesso degli errori e siamo dovuti passare in Q1 per un solo decimo. Domenica è stata la prima volta che abbiamo completato l’intera distanza di gara, abbiamo avuto problemi negli ultimi 10 giri“.

Alex Marquez si metterà alla prova su una pista diversa e con un grip totalmente differente. L’asfalto di Termas de Rio Hondo è piuttosto sporco, venerdì è prevista pioggia, sabato e domenica dovrebbe essere tempo stabile. Il pilota con il numero #73 deve prendere maggiore confidenza con la Desmosedici GP22. “Continuo a guidare in stile Honda, cerco di sfruttare il potenziale nelle parti in cui non devo spingere tanto e uso troppo il bordo della gomma. Ma abbiamo le idee chiare sui miglioramenti, abbiamo una direzione precisa, sappiamo dove vogliamo andare, anche rispetto allo stile di guida“.

A Termas senza Marc Marquez

In pista non ci sarà suo fratello Marc Marquez, operato alla mano dopo l’incidente di Portimao. Un argomento scottante su cui Alex replica con le dovute distanze. “Non sono la persona giusta per dire quando tornerà, ha il suo team manager. Posso dire che è tranquillo, ha avuto l’infortunio domenica pomeriggio e sta abbastanza bene. Mentalmente è arrabbiato, salta il GP d’Argentina per la seconda volta consecutiva e non è contento, ma lo accetta“, ha concluso il minore dei fratelli di Cervera. “Ecco come sono le gare e questo fa parte del nostro lavoro. Lo vedremo spesso quest’anno in modi diversi“.

Foto: MotoGP.com