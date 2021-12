MotoGP, Alex Marquez: “Marc pensa a come ritornare campione”

La presenza di Marc Marquez al test MotoGP di Sepang resta in forte dubbio. Ma suo fratello Alex assicura che presto lo rivedremo campione del mondo.

Due podi nella sua prima stagione in MotoGP, sei top-10 nel 2021: Alex Marquez va ancora alla ricerca del suo equilibrio in sella alla Honda RC213V. Il passaggio in LCR Honda doveva servire a mettergli meno pressione, ma i risultati sono stati piuttosto deludenti per il due volte campione del mondo. “È stato un anno duro, difficile, ma ricco di insegnamenti. Impari il doppio quando arrivano i momenti difficili“.

Un biennio difficile per Alex

Un biennio poco “familiare” per Marc Marquez e suo fratello Alex. Nel 2020 avrebbero dovuto condividere il box insieme per la prima volta. Invece l’infortunio di Jerez ha separato le loro strade al primo Gran Premio. Quest’anno Marc ha saltato le prime e le ultime due gare per infortuni, ma seppure in box differenti Alex ha potuto studiare i dati del campione. Sarà impossibile stabilire lo stesso feeling del fratello maggiore sulla RC-V, anche se l’obiettivo è compiere un decisivo step, tecnico e personale, per la prossima stagione MotoGP. “Abbiamo sempre avuto un problema di grip. Non dimentichiamo che Honda ha sempre lavorato con lo stesso concetto in quel senso e ora è tutto nuovo“.

Il ritorno di Marc

Ancora impossibile sapere se a fine gennaio partirà per il test di MotoGP in Malesia insieme a suo fratello Marc Marquez. I medici continuano a consigliare riposo, non è però da escludere un intervento chirurgico per risolvere il problema della diplopia. “Spero sia a Sepang – ha detto a ‘Marca’ -. Non si tratta di una semplice frattura, bisogna attendere e vedere come si evolve. E’ un bene per tutti, anche per la Honda, che ritorni il prima possibile“.

Condividono lo stesso tetto nella città natale di Cervera, sono praticamente cresciuti insieme come fratelli e piloti. “Da bambini abbiamo sempre litigato per tutto. Andiamo molto d’accordo ora. Ma se lo batti in qualcosa, è quello che lo infastidisce di più”. Marc Marquez vuole ritornare a vincere il titolo MotoGP e questo lo spinge a non arrendersi. “Sta riposando – ha concluso Alex Marquez – ma sta già pensando a cosa migliorare e come fare per ritornare ad essere campione“.

Foto: Getty Images