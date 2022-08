MotoGP: Aleix Espargaro ha corso a Silverstone con un tallone fratturato!

Aleix Espargaro non si era mostrato particolarmente soddisfatto della 9^ posizione ottenuta in gara a Silverstone. Ma di certo la prospettiva cambia totalmente una volta saputo che il pilota Aprilia ha disputato il GP di Gran Bretagna con una frattura ad un tallone! Questo è il risultato degli esami svolti oggi al Hospital Dexeus di Barcellona. Solo applausi quindi per Espargaro, che dopo quel pauroso highside ha stretto i denti e completato il weekend, perdendo un solo punto rispetto al leader MotoGP Quartararo.

La nota Aprilia

“In seguito ai controlli medici realizzati oggi al Hospital Dexeus di Barcellona, è stata rilevata la frattura del tallone del piede destro.” Inizia così il comunicato rilasciato dal team Aprilia. L’incidente non è stato quindi immune da conseguenze… “Il pilota, vittima di uno spaventoso highside nel corso delle ultime prove libere a Silverstone, è poi stoicamente sceso in pista sia per le qualifiche che per la gara di domenica.” Ma c’è una nota positiva. “L’infortunio non richiede un intervento chirurgico. Ad Aleix Espargaro sono stati prescritti sette giorni di riposo assoluto, in cui dovrà usare le stampelle per non affaticare il piede. L’obiettivo è arrivare al prossimo weekend di gara (19-21 agosto, Austria) nelle migliori condizioni possibili.”

Foto: motogp.com