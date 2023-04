Il quarto posto nella MotoGP Sprint di Austin aveva lasciato intendere il potenziale di Aleix Espargaró per la gara successiva, ma domenica non è riuscito a completare neppure il primo giro. Partito dalla seconda fila è scattato benissimo guadagnando tre posizioni e piazzandosi terzo dopo la prima staccata del COTA. Pochi secondi dopo si è accorto che qualcosa non funzionava sulla sua RS-GP e si è dovuto ritirare.

Dopo poche curve il veterano di Granollers ha compreso che la sua moto era ingestibile, il dispositivo holeshot posteriore si è bloccato dopo la partenza nella posizione più bassa e dopo aver completato mezzo giro ha perso il controllo della sua RS-GP in frenata alla curva 12. Fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche, ma lascia tanto amaro in bocca questo zero, alla luce di un singolo punto guadagnato in Argentina. “Sono uscito dalla prima curva, ho accelerato e la moto era bassa, il leveraggio non si è azzerato, non so perché. Ho fatto tutto il primo settore toccando terra come potevo e ho perso molte posizioni“.

Un podio mancato per Aleix

Il medesimo problema di cui ha sofferto anche Raul Fernandez con la sua Aprilia RS-GP22 al settimo giro del GP del Texas. Lo spagnolo del team RNF si è reso conto che era impossibile recuperare l’altezza del codone posteriore della sua Aprilia. “Alla fine del rettilineo lo sterzo si è chiuso con la moto a terra, peccato, e ci è capitato diverse volte quest’inverno, è capitato anche a Raul e si è dovuto ritirare per questo problema“. Aleix Espargaró è convinto che, senza questa sentenza, avrebbe potuto battere Fabio Quartararo e Luca Marini per il secondo posto. Invece deve lasciare gli USA con solo sei punti in valigia e un opaco 13° posto in classifica piloti. “Mi fa molto arrabbiare, avevo un ottimo ritmo, fare un podio qui sarebbe stato un sogno“.

I tecnici Aprilia sono chiamati a revisionare il prototipo MotoGP dal momento che non la prima volta che emerge questo problema sulla moto 2023. Il regolatore di altezza posteriore è diverso da quello dello scorso anno e durante i test invernali si è registrato qualche precedente. “Questo inverno è già successo diverse volte e il sistema è un po’ diverso. Ho già chiesto di tornare alla versione precedente in inverno, soprattutto vedendo i problemi – ha aggiunto il maggiore dei fratelli Espargaró –. A noi succede quando fa molto caldo, ma non non so bene per quale motivo. Ieri non è successo, oggi sì, già con due moto. Spero si risolva per Jerez“.

Foto: MotoGP.com