Motomondiale verso il GP a Misano, la MotoE avrà il suo campione 2021. Tutti gli orari TV, diretta garantita da Sky Sport, DAZN e TV8.

Archiviato il GP di Aragón, ecco che si accendono i riflettori su una tappa sempre molto sentita dai piloti italiani, assieme al Mugello. Sull’onda emotiva del primo trionfo di Bagnaia in MotoGP e del successo di Foggia in Moto3, il Motomondiale va a Misano per il 14° appuntamento della stagione 2021. Con quattro categorie: per la MotoE c’è il gran finale di stagione, con Alessandro Zaccone in testa e due gare per dare l’ultimo assalto al titolo, conscio degli agguerriti rivali alle sue spalle. Un evento decisamente da non perdere. La diretta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE). Su TV8 saranno visibili in diretta qualifiche e gare delle tre categorie principali del Campionato del Mondo. A seguire tutti gli orari TV, ultimi biglietti disponibili.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tricolore.

A Roma: benessere e piacere

La programmazione Sky Sport e DAZN

Giovedì 16 settembre

15.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 17 settembre

8.20-8.50 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.05-16.35 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 18 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.20 MotoE Gara 1

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 19 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

10.05 MotoE Gara 2 (diretta solo su Sky Sport)

La programmazione TV8

Sabato 18 settembre

12.35-13.15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 Diretta MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 19 settembre

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com