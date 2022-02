MotoGP: Takaaki Nakagami-LCR Honda Idemitsu, potenziale da mostrare

Quinto anno in MotoGP e determinazione ad essere tra i grandi. Takaaki Nakagami si presenta così, con anche una nuova livrea per la sua RC213V.

Due presentazioni diverse per i due piloti LCR Honda. Dopo l’evento dedicato ad Alex Márquez, è la volta del “lato Idemitsu”, guidato da Takaaki Nakagami. Una storia a due ruote iniziata quando il pilota giapponese aveva cinque anni, mentre ora, a 30 anni compiuti proprio oggi, affronterà la sua quinta stagione in MotoGP. Dopo aver solo sfiorato il podio, è ancora più determinato a fare bene per il suo paese, per i colori del team di Lucio Cecchinello e ovviamente per se stesso. Affidandosi ad un mental coach e ad una RC213V profondamente differente, oltre ad una livrea in parte rinnovata.

“È certo un bel passo avanti, ci sono stati grandi cambiamenti e si vede anche da fuori. Pensavo che la moto avesse un grande potenziale e la realtà lo conferma.” Sottolineando il grande salto compiuto. “Ogni anno ci sono stati miglioramenti, ma sempre mantenendo lo stesso carattere, mentre quest’anno è tutto diverso. Dopo i test a Jerez ed in Malesia sto iniziando a capire questa moto, il feeling è molto differente e devo ancora raggiungere il suo potenziale.” Come accennato, oggi compie 30 anni. “Come il numero della mia moto” ha sottolineato. Aggiungendo la sua speranza. “Una stagione di successo, con tante vittorie!”

Davanti a sé un anno importante anche a tema contratti. “È il mio 5° anno in MotoGP e voglio mostrare il mio vero potenziale, mi sono affidato ad un mental coach durante l’inverno anche per questo. Se dal Qatar saremo in grado di stare davanti e lottare per la vittoria sarebbe fantastico, è l’obiettivo di inizio anno. Prima dell’arrivo in Europa vorrei essere nelle posizioni per puntare al campionato. Non penso troppo al futuro, al momento mi concentro solo su quello che devo fare.” Per finire, lascia la porta aperta anche ad una sua possibile partecipazione alla 8 Ore di Suzuka, calendario permettendo. Ipotizzando invece per quest’anno il nuovo duo Honda in Superbike.