Moto3 UFFICIALE Matteo Bertelle passa a Snipers nel 2023

Il 2023 sarà il secondo anno mondiale per Matteo Bertelle. Di oggi l’annuncio che passerà nelle file del team Snipers per un’altra stagione Moto3. Il suo 2022 di debutto purtroppo è stato monco, visto che s’è concluso per infortunio dopo il GP del Sachsenring. Ma avrà un’altra opportunità l’anno prossimo, come parte di un binomio tutto italiano. Bertelle infatti affiancherà il già annunciato Romano Fenati, in una line-up totalmente rivista per la squadra dei Cecchini.

“Abbiamo visto in Matteo un gran talento, ma anche i valori della nostra “famiglia”. Può crescere ancora molto e tutto il team gli sarà da supporto per farlo al meglio. Siamo certi che ci darà grandi soddisfazioni” ha dichiarato Mirko Cecchini, Snipers Team Principal. Matteo Bertelle continua il suo recupero, ma l’attenzione è tutta per il 2023. “Non vedo l’ora di iniziare, sono sicuro di recuperare al 100% fisicamente e come sempre darò il massimo. Oltre a ringraziare il team per l’opportunità, devo ringraziare davvero tanto tutti i miei sponsor e la gente che mi vuole bene.”

Foto: Instagram