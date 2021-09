Deniz Öncü piazza il crono di riferimento nel venerdì ad Aragón. Lo segue il rookie Izan Guevara, terzo tempo per Darryn Binder.

Va in archivio la prima giornata di libere per la classe Moto3 al MotorLand Aragón. Con Deniz Öncü autore del tempo di riferimento dopo i primi due turni di libere: nelle FP3 il pilota turco di Tech3 piazza la zampata che gli permette di scalare la classifica. Scalza così Izan Guevara, il primo della sessione a scendere sotto il muro di 1:59 (ed alla fine anche l’ultimo), con Darryn Binder in terza piazza finale. Ma è una classifica ancora più corta del mattino, con ben 21 piloti in meno di un secondo stavolta. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Temperature più alte rispetto alle prime prove libere, ma c’è anche molto più grip, lasciando pensare che i tempi miglioreranno sensibilmente. Il turno inizia con Suzuki, Binder e Fellon che monopolizzano da subito le zone altre della classifica, con l’inserimento di Foggia (in azione con qualche aggiornamento aerodinamico), ma a lungo non ci sono grandi cambiamenti rispetto ai tempi delle FP1. Ma come sempre dobbiamo aspettare i minuti finali per assistere ai maggiori stravolgimenti. Vola in alto il rookie Izan Guevara, ma fa ancora meglio Deniz Öncü: al pilota Tech3 bastano 45 millesimi per sopravanzare il pilota spagnolo, chiudendo col miglior crono del venerdì. Segue l’alfiere Aspar Team (unico assieme al pilota turco sotto l’1:59 oggi), terza piazza per Darryn Binder.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Tech3 Racing