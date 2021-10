Moto2: Joe Roberts operato a Barcellona alla spalla sinistra

Joe Roberts sotto i ferri a Barcellona, sistemata la frattura alla clavicola sinistra riportata a Misano. Da valutare i tempi di recupero.

Un fine settimana segnato da bei momenti in pista, ma anche da qualche infortunio. Joe Roberts per esempio era finito KO nella seconda curva nel corso delle FP2, riportando la frattura della clavicola sinistra. Gran Premio dell’Emilia Romagna quindi finito anzitempo ed intervento realizzato nella giornata odierna per sistemare la lesione riportata al Misano World Circuit. Ora il pilota americano in Moto2 è stato rimesso a nuovo, da valutare però i tempi di recupero e quindi quando Italtrans Racing potrà riaverlo in azione.

Ci pensa la stessa struttura in azione in Moto2 ad aggiornate sui progressi del suo pilota. “Buone notizie da Barcellona. Joe Roberts è stato operato dal dottor Xavier Mir a seguito della rottura della clavicola sinistra durante il GP dell’Emilia Romagna. L’intervento è andato bene e presto tornerà in pista!” Periodo complesso per la squadra, che prima ha perso Lorenzo Dalla Porta (ospite nel box a Misano) ed ora anche l’altro pilota titolare. A Portimao torna Tetsuta Nagashima, sostituto dell’italiano, ma chi lo affiancherà?

Foto: Instagram-Joe Roberts