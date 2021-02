Maverick Vinales svela il casco 2021 e… sua moglie

Maverick Vinales presenta il suo nuovo casco per la stagione MotoGP 2021. Nel giorno di San Valentino pubblica anche una foto di sua moglie Raquel.

Alla vigilia della presentazione del team Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales presenta il suo casco per la stagione MotoGP 2021. Lunedì mattina lo vedremo per la prima volta al fianco del nuovo compagno di squadra Fabio Quartararo. Sarà una bella rivalità tra i due alfieri di Iwata, con Lin Jarvis chiamato ad equilibrare l’atmosfera ai box e a stemperare eventualmente gli animi. Due personalità in apparenza molto pacate, ma nei momenti di difficoltà possono perdere lucidità e freddezza.

Vinales vuole dimenticare quanto prima la sua pessima stagione 2020, segnata da una sola vittoria. Nel finale di Mondiale ha dovuto pagare più di ogni altro collega di marca il problema alle valvole, costretto a partire dalla pit-lane a Valencia per aver impiegato la sesta unità. Nella prossima stagione MotoGP il pilota di Figueres proverà a cercare il riscatto con la nuova YZR-M1. Sarà la quinta stagione in sella alla Yamaha ed ora i tempi iniziano a stringere per pensare ad un ulteriore rinnovo.

Adesso è tempo di presentazioni, prima di scendere in pista il 6 marzo a Losail. “E’ un casco leggermente diverso, ho mantenuto i toni del grigio, ma ho provato a dare risalto alle stelle, perché c’è una stella in ognuno di noi. L’idea è quella di mostrare la mia stella quest’anno, di tirare fuori tutto il mio talento e di dare il massimo. Perché sarà un anno molto importante nella mia carriera sportiva. Spero che questo casco mi porti fortuna“. Nel giorno di San Valentino Maverick Vinales presenta anche sua moglie Raquel in una Instagram Stories. Per la prima volta ritaglia una pagina di vita privata, dopo essere convolato a nozze in grandissimo segreto.