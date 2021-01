In attesa dei primi test, Maverick Viñales si è allenato con i ragazzi del neonato Viñales Racing Team, Kevin Sabatucci e Dean Berta Viñales. "Tre giorni importanti" per il pilota MotoGP.

Il neonato Viñales Racing Team si sta preparando intensamente per la sua prima stagione Supersport 300. Kevin Sabatucci e Dean Berta Viñales sono scesi in pista ad Ales, in Francia, per i primi tre giorni di lavoro congiunto dall’annuncio. Con loro anche un ospite di lusso, ovvero il pilota MotoGP Maverick Viñales (figlio del team manager Angel). Un primo assaggio intenso e tecnico, verso quella che sarà la prima annata della squadra, con una line-up poi assortita: l’italiano ha già esperienza nella categoria, mentre il giovane spagnolo (15 anni a breve) sarà all’esordio.

Ma un buon allenamento anche per il pilota Monster Yamaha in attesa dei primi test ufficiali a marzo. Molto soddisfatto di questi giorni infatti l’ex iridato Moto3, certo ancora più determinato a tornare protagonista in classe regina. L’obiettivo è uno solo anche in questo 2021, ovvero l’assalto al titolo MotoGP. “Tre giorni importanti per preparare il campionato. Cercheremo di migliorare ancora di più, per iniziare in Qatar al massimo” ha sottolineato Viñales. Tutto preceduto dalla presentazione della squadra: la livrea delle M1 che guideranno lo spagnolo ed il nuovo compagno di box Fabio Quartararo verrà mostrata online il 15 febbraio alle 10:30.

Foto: Instagram @kevinsabatucci85