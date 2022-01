Matteo Ballarin-WithU: la grande sfida in MotoGP e sul mercato

A Verona la presentazione del team WithU Yamaha RNF MotoGP Racing. Matteo Ballarin atteso da una doppia sfida in pista e sui mercati.

Al Teatro Filarmonico di Verona si sono presentati i team WithU Yamaha RNF MotoGP Racing e WithU GRT RNF MotoE. La scelta della location per la presentazione non è casuale: un tributo a Matteo Ballarin, presidente del marchio WithU del Gruppo Europe Energy. Sul palco anche Razlan Razali (team principal), Wilco Zeelenberg (team manager), Filippo Conti (team manager della squadra MotoE). Oltre ai piloti Andrea Dovizioso, Darryn Binder e Niccolò Canepa. Tra meno di una settimana ci sarà l’esordio in pista a Sepang. Il 31 gennaio il rookie sudafricano parteciperà alla tre giorni dello shakedown.

WithU è da diversi anni presente nel paddock della MotoGP, ma per la prima volta sarà title sponsor. “Sono molto orgoglioso di presentare il Team a Verona, nella città dove la nostra azienda ha sede. A cinque anni dall’ingresso in MotoGP, oggi siamo più entusiasti e motivati che mai“. Sarà una sfida sia in pista che sui mercati, per l’azienda che contribuisce per un terzo al budget totale necessario (intorno ai 12 milioni) per la stagione 2022. Matteo Ballarin farà leva su passione e coraggio per raccogliere un impegno ambizioso quanto ostico. Ci proveranno Dovizioso e Binder a centrare l’obiettivo di confermarsi come miglior team indipendente.

Non solo classe regina, ma anche MotoE per il marchio veneto. “Non siamo solo presenti nella classe MotoGP, ma anche nella MotoE con la nostra moto e un team dedicato, con Niccolò Canepa e Bradley Smith come piloti. Siamo davvero eccitati per questa nuova stagione. Da un lato, con WithU puntiamo a un anno pieno di novità e nuovi servizi per diventare un vero e proprio marketplace di servizi e semplificare ancora di più la vita dei nostri clienti. Dall’altro, anche con il nostro team in pista vogliamo essere motivati e innovativi, per affrontare questa stagione e raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati“.

La sfida aziendale di Ballarin

Ricordiamo che l’azienda fa capo alla capogruppo “Europe Energy“, offre ai clienti quattro prodotti: luce, gas, telefonia mobile e internet. Nelle ultime settimane ha iniziato a serpeggiare un certo malumore tra i clienti WithU, come si legge nelle recensioni online. Ma Ballarin assicura di avere la situazione in pugno. WithU è attiva da tempo in paesi al di fuori dell’Italia, come Slovenia e Romania. Inoltre, sono presenti partecipazioni di minoranza in società in Serbia, Croazia, Montenegro e Albania. L’obiettivo imprenditoriale è espandersi ulteriormente in Austria, Francia e Germania. “Ecco perché non abbiamo scelto uno sport locale in Italia per promuovere il nostro marchio, ma piuttosto il Campionato del Mondo MotoGP, che è riconosciuto in tutto il mondo“.

Matteo Ballarin è proprietario al 100% dell’azienda, ma le cose potrebbero cambiare in futuro. “Il nostro settore di attività sta diventando sempre più grande. La situazione finanziaria non è facile… Perché tecnicamente compro l’energia oggi, la metto a disposizione dei miei clienti domani, ma loro pagano solo qualche tempo dopo. Per garantire il flusso di cassa, ho bisogno di una banca per il finanziamento provvisorio. I nostri risultati economici sono buoni, ma le banche italiane hanno limiti severi. Se voglio superare questi limiti, devo diventare pubblico o trovare un partner“.