Marc Marquez non si ferma: nuovo test al MotorLand di Aragon

Marc Marquez è ritornato in pista per un secondo test privato su pista ad Aragon. Dopo Portimao il campione MotoGP si è allenato con la sua 600.

Marc Marquez continua a sorprendere i fan della MotoGP. Dopo i test con la moto da cross e a Portimao della scorsa settimana, il campione della Honda sembra non volersi più fermare e di voler recuperare il tempo perduto negli ultimi tre mesi di stop. Mercoledì è ritornato in pista al MotorLand di Aragon in sella alla sua 600, dopo aver provato l’adrenalina della RC213V-S in Portogallo. L’obiettivo è arrivare nella miglior condizione possibile al primo test Irta di Sepang che sosterrà il 5 e 6 febbraio.

Per Marc Marquez sarà il primo vero banco di prova che schiarirà le idee sulle sue reali condizioni fisiche. La diplopia sembra non dare più problemi, la sua presenza al primo Gran Premio in Qatar sembra ormai certa. Sono finiti i problemi alla spalla, che sembra essere un ricordo del passato. “Sono molto contento, in primis di essere tornato in moto in pista e anche perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto facendo motocross. È una bella sensazione, un sospiro di sollievo perché quando ho guidato non ho avuto problemi con la mia vista“, ha detto dopo Portimao.

Ad informarci sul nuovo test di Aragon è lo stesso fuoriclasse catalano sul suo profilo Instagram. La sua presenza nei test preseason sarà di fondamentale importanza per l’evoluzione del prototipo 2022. Costretto a saltare il test di Jerez dello scorso novembre, c’è ancora il tempo per apportare alcuni cambiamenti alla RC-V. I test in Malesia e Indonesia potrebbero segnare una svolta per il marchio giapponese e per lo stesso Marc Marquez. Ricordiamo che prima del GP di Losail i costruttori dovranno congelare il motore e omologare il primo dei due pacchetti aerodinamici disponibili per la stagione MotoGP 2022 alle porte.

