MotoGP, Fabio Quartararo: “Vince il migliore, non il più veloce”

Fabio Quartararo ha meritato a pieni voti il titolo MotoGP 2021, ricorda il trionfo di Joan Mir e firma un nuovo accordo di sponsorizzazione personale.

Fabio Quartararo si è assicurato il titolo MotoGP 2021 alla terz’ultima tappa del Mondiale. La caduta di Pecco Bagnaia a Misano-2 gli ha offerto lo scettro iridato su un piatto d’argento, festeggiando davanti al pubblico di Valentino Rossi che lo ha applaudito a gran voce. Un’impresa storica costellata da momenti imprevedibili, come l’apertura della tuta in Catalunya, la sindrome compartimentale a Jerez, la caduta di Valencia nelle prove libere. Uno dei momenti più frustanti per il francese: “Per la prima volta in quella stagione non sapevo perché fosse successo. Ero perso in termini di stile di guida“.

Quartararo “the best”

Ma il titolo MotoGP era già blindato aritmeticamente da qualche settimana. Fabio Quartararo annovera anche i momenti più esaltanti della scorsa stagione. Come il soprasso su Johann Zarco nel secondo appuntamento austriaco alla curva 3 del Red Bull Ring. “E’ successo nei primi cinque giri. Ero quasi 25 metri dietro di lui e sono riuscito a rallentarlo. Direi che è stata la mia migliore manovra di sorpasso. Nella stessa curva ho superato anche Marquez e Martin all’esterno“.

Il miglior pilota della stagione MotoGP 2021? Dopo un attimo di riflessione il campione non ha dubbi: “Direi me stesso perché ho vinto il titolo e il miglior pilota vince il titolo quell’anno, quindi…Non voglio sembrare arrogante. Ma onestamente, la stagione prima Mir ha vinto il mondiale e per me il migliore non deve essere il pilota più veloce. Per me il miglior pilota è quello che è il migliore dopo tutte le gare. Ogni anno è diverso e penso che possiamo dire che siamo stati i migliori della stagione sotto questo aspetto“.

Un nuovo sponsor per Quartararo

Per il 2022 Fabio Quartararo vuole progettare in grande, come dimostrano le pressioni su Yamaha alla vigilia dei test. Ha chiesto dei cambiamenti ben precisi sul nuovo prototipo M1. E non nega di dialogare con altri costruttori per il futuro, a cominciare da Honda. Per lui intanto arriva un nuovo sponsor personale: Fantom, piattaforma di smart contract, già partner di AlphaTauri in F1. Michael Kong, CEO di Fantom, annuncia: “I fan di F1 e MotoGP condividono un’affinità per le nuove tecnologie con la community di Fantom. Non vediamo l’ora di mostrare agli appassionati di corse ciò che la rete Fantom ad alta velocità rende possibile“.

