Marco Simoncelli, papà Paolo: “35 anni? Per noi ogni giorno è uguale”

Marco Simoncelli avrebbe compiuto 35 anni il 20 gennaio. Papà Paolo lo vive come un giorno qualunque e tira le orecchie a molti piloti...

Marco Simoncelli oggi avrebbe compiuto 35 anni, se non fosse per il tragico incidente di Sepang del 23 ottobre 2011. Suo padre Paolo continua a portare avanti molti progetti in nome del figlio: dal team SIC58 alla Fondazione benefica. “35°? Non ho mai tenuto il conto. Lo viviamo come un giorno normale. Se ne preoccupano più gli altri di noi in famiglia“, racconta Paolo Simoncelli a Fanpage. “Per noi ogni giorno è uguale. Per noi Marco è un denominatore comune tutti i giorni dalla mattina alla sera, quindi non è che ci sia un giorno particolare“.

C’è sempre una certa rabbia nella parole del papà quando si tratta di parlare del SIC. Ogni giornata, ogni progetto porta il nome di Marco, la sua immagine è sempre presente ai box e sul motorhome. “Bisogna continuare a vivere. Quando dico che ho fatto la Squadra Corse per non morire, è vero. Essere impegnati e avere un lavoro che ti appassiona in un posto poi che porta il nome di Marco onestamente aiuta tantissimo… Quindi è un modo per sopravvivere“.

Il personaggio di Valentino Rossi

Dalla stagione 2022 nel paddock del Motomondiale mancherà un grande amico di Marco, Valentino Rossi. Dopo 26 anni di carriera e tanti allenamenti anche insieme al campione di Coriano, il Dottore ha detto addio alle corse motociclistiche. Per Paolo Simoncelli sarà difficile rimpiazzare non tanto il suo essere pilota-campione, quanto il personaggio carismatico. “Erano due anni che Valentino Rossi era sì presente ma non era più quello di una volta. Sicuramente ci sono tantissimi ragazzi giovani che faranno la storia nei prossimi 10 anni. Credo però che sostituire Valentino, non tanto il campione quanto il personaggio, sia davvero difficile“.

Manca un pizzico di verve nel paddock MotoGP e davanti ai media. Valentino Rossi e Marco Simoncelli sapevano divertire ed entusiasmare i fan, compito che risulta difficile agli attuali piloti. “Quando parlano in pubblico sembrano tutti depressi, sembrano leggano un qualcosa di già scritto senza trasmettere alcun entusiasmo. Io con mio figlio ero abituato diversamente – sottolinea Paolo Simoncelli -. E forse è proprio quella così lì che manca e non vedo al momento ragazzi che abbiano quel carisma lì“.

