LIVE Test MotoGP in Qatar: la terza giornata in diretta

Test MotoGP in Qatar: segui la diretta LIVE della terza giornata sul circuito di Losail. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:15 – Non sono mancate alcune simulazioni di gara nella seconda giornata. Maverick Viñales, Alex Rins e Fabio Quartararo al top, difficoltà invece per Honda. L’analisi dei ritmi

09:55 – Andrea Dovizioso ha promosso il variatore di altezza, ma sottolinea come il problema in percorrenza a centro curva resti irrisolto. “L’abbiamo provato di nuovo e la sensazione è buona, ma non è chiaro se lo miglioreremo. Non ci sono punti negativi, il che è sempre importante quando si prova una nuova componente. Ma manca ancora qualcosa nel mezzo della curva“.

09:35 – C’è ancora qualche problema in casa Ducati con l’assetto della GP20. La nuova gomma posteriore sta causando più problemi del previsto. “Forse questo pneumatico ha bisogno di qualcos’altro per ottenere il meglio da esso. Abbiamo provato qualcosa – ha detto Danilo Petrucci – e ci aspettavamo che migliorassimo, ma non è stato così. Sono contento del ritmo, ma non abbiamo davvero trovato nulla che potesse migliorare la situazione. Questo è l’aspetto negativo“.

09:15 – Fabio Quartararo si è confermato pilota da Test MotoGP nel day-2. Il francese ha piazzato il miglior crono in 1’54″038 e punta a migliorarsi ancora nell’ultima giornata di oggi. Ha focalizzato l’attenzione su impostazioni di elettronica, specie sul freno motore. “Non sono ancora pronto per la gara, ma siamo veloci. Dobbiamo ancora capire alcune cose sulla moto. Abbiamo trascorso solo tre giorni a Sepang e due giorni qui a Doha. Dobbiamo lavorare bene nell’ultima giornata“.

IL RIASSUNTO DELLA SECONDA GIORNATA

Terza ed ultima giornata di Test MotoGP in Qatar, poi il circuito di Losail ospiterà il primo Gran Premio dal 6 all’8 marzo. Nella prima giornata le Suzuki hanno preso il comando della classifica, nel day-2 Fabio Quartararo si è portato al comando. Ma a prendere la scena in questa sessione preseason è il variatore di assetto in movimento della Ducati. Ancora una volta gli ingegneri di Borgo Panigale hanno dimostrato di saper essere l’avanguardia dell’innovazione. Mentre gli altri team stanno lavorando sul dispositivo holeshot per la partenza, Ducati ha dimostrato di essere un passo avanti a tutti. L’obiettivo è migliorare le prestazioni della GP20 in fase di accelerazione durante l’uscita di curva.

Maverick Vinales ha dimostrato di avere un ottimo ritmo gara, riuscendo a limare ulteriori due o tre decimi rispetto al sabato. Passi avanti sulla velocità di punta, quanto basta per mantenere la scia delle Ducati. “Sono felice del lavoro di Yamaha. Non è mai abbastanza, ovviamente dobbiamo sempre continuare a lavorare. Abbiamo anche lavorato molto con le gomme dure e la scarsa aderenza. Ero abbastanza costante – ha detto lo spagnolo -. Sento più potenziale ora. Guido i tempi sul giro senza andare al massimo, sono molto emozionato. Domani andrò al massimo per alcuni giri“.

Ancora in dubbio la condizione fisica di Marc Marquez, 14esimo nella seconda giornata di Test MotoGP in Qatar e un ritardo di oltre un secondo dal best lap. Il campione della MotoGP non riesce a sfruttare la forza delle spalle come vorrebbe, motivo per cui ha riportato la sua terza caduta invernale. Ma in casa Honda gli ingegneri sono al lavoro per provare a migliorare il feeling con l’anteriore della RC213V, dove anche Cal Crutchlow lamenta non pochi problemi. Lavori in corso anche in casa Aprilia: ieri Aleix Espargarò ha riportato un incidente e ha dovuto cambiare moto. “Avremo ancora problemi nelle prime gare, questa è la realtà. La squadra è sulla buona strada e mi sento in grado di salire sul podio“.