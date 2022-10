LIVE Superbike Portimao 2022: diretta Gara-2 in tempo reale

14:55 – Si svuota la griglia, tutto pronto per il giro di riscaldamento prima di gara 2.

14:50 – Piloti schierati in griglia di partenza a Portimao, Razgatlioglu punta al tris prima di involarsi verso l’America meridionale.

14:45 – Ultima gara del WorldSBK in territorio europeo prima di imbarcarsi in Argentina da 21 al 23 ottobre. Penultimo round in Indonesia dall’11 al 13 novembre e gara finale a Phillip Island dal 18 al 20 novembre.

14:40 – La classifica del Mondiale Superbike vede Alvaro Bautista al comando con 423 punti, seguito da Toprak Razgatlioglu a 372 e Jonathan Rea a quota 350. Seguono Michael Rinaldi a 219, Axel Bassani 187, Andrea Locatelli 186, Alex Lowes 178, Iker Lecuona a 163, Scott Redding a 147. Chiude la top-10 Xavi Vierge a 107.

14:35 – C’è attesa per conoscere le condizioni di salute di Victor Steeman. Sabato sera all’ospedale di Faro il secondo classificato della SSP300 è stato operato alla testa e queste ore ore sono cruciali per verificare se riuscirà a sopravvivere. Il peggio è da temere, i genitori di Victor sono volati dai Paesi Bassi al Portogallo per stargli vicino.

Il riepilogo della domenica di Superbike

La domenica di Superbike a Portimao si apre con la vittoria della Yamaha di Toprak Razgatlioglu nella Superpole Race. Grazie alle sue grandi dote in frenata riesce a portare la sua R1 al traguardo davanti alla Ducati Panigale V4R di Alvaro Bautista, che guadagna un podio prezioso per tenere blindata la sua leadership in classifica. 51 i punti di differenza fra i due principali contendenti al titolo iridato, con Jonathan Rea che sembra invece rassegnato per i limiti della Kawasaki Ninja.

In casa Ducati si continuano a macinare punti preziosi nella corsa al Mondiale Superbike, Alvaro Bautista si prende anche qualche rischio nel finale di gara sprint, quando perde l’avantreno nel tentativo di rispondere all’offensiva del campione turco. “Toprak è veramente forte, per me è stato difficile stargli dietro nella parte centrale della pista. Prima del rettilineo uscivo bene dall’ultima curva, ma già alla prima curva bisognava ricominciare da zero – spiega il pilota spagnolo ex MotoGP -. Per stargli vicino dovevo rischiare in ogni curva, ma è stato divertente perché avevamo un passo molto veloce, sono contento di essere secondo. E’ una posizione importante per iniziare gara-2, cercherò di continuare a godermela sulla moto e dare spettacolo anche per questo meraviglioso pubblico“.

Razgatlioglu continua la sua avanzata, anche se il divario in classifica resta piuttosto consistente. “Ieri ho detto che non sarebbe stato facile, invece oggi ho continuato a battagliare per vincere. Tutti i giri dovevo stare davanti ad Alvaro e ha funzionato, ma ora sono concentrato sulla seconda gara“, ha detto il pilota Yamaha nel parco chiuso. Nulla da fare, invece, per Johnny Rea che deve rassegnarsi a recitare il ruolo di terzo classificato. Scatteranno dalla seconda fila Alex Lowes, Michael Rinaldi e Axel Bassani: tra i due connazionali Ducati si prospetta un’altra sfida ravvicinata.