LIVE MotoGP Valencia 2022: diretta Qualifiche in tempo reale

13:48 – Maverick Vinales ha svolto una seconda parte di stagione MotoGP in ascesa, ma in Australia e Malesia ha riscontrato problemi di grip con l’Aprilia RS-GP22. “La moto è facile da guidare, ma il tempo sul giro è pessimo. Apro il gas, la moto non avanza e la gomma posteriore slitta. Con gomme nuove o usate non cambia. Non lavoriamo bene con le gomme o abbiamo un trasferimento di peso sbagliato“.

13:45 – Tribune piene, biglietti tutti venduti a Cheste. In pista la classe MotoGP per la quarta sessione di prove libere. Al comando Miguel Oliveira in 1’30″762 davanti a Fabio Quartararo e Jorge Martin, i primi tre raccolti in meno di tre decimi. Pecco Bagnaia 15°.

13:43 – Al Ricardo Tormo di Valencia presenti i big della Superbike, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Da tempo tiene banco il discorso sul peso minimo pilota-moto, in questi giorni riaperto da Scott Redding.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Ultimo turno di qualifiche della stagione MotoGP 2022, il più importante di questo Mondiale che ancora non ha il nome del vincitore. Pecco Bagnaia sarà il grande favorito, ma partire dalla prima fila sarebbe utile per evitare molti impicci alla partenza. Il leader del campionato ha siglato il nono tempo nella combinata delle tre sessioni di prove libere, rischiando quasi di restare fuori dalla top-10. Ma un guizzo finale gli ha permesso di accedere direttamente al Q2 e scongiurare eventuali rischi.

Al comando delle FP1-2-3 si piazzano le Ducati di Jack Miller e Johann Zarco, che già venerdì hanno saputo instaurare un buon feeling con il circuito di Valencia. Brad Binder in sella alla KTM RC16 piazza il terzo crono e prova a chiudere con un acuto questa stagione MotoGP, 4° Luca Marini, alla ricerca del suo primo podio in classe regina. Nei primi dieci Fabio Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargarò, Jorge Martin e Joan Mir.

Duro risveglio del sabato mattina per Enea Bastianini, costretto a passare per il Q1. Passare al turno successivo di qualifiche sarebbe importante per puntare al terzo posto in classifica piloti. Ma dovrà giocarsi i due posti liberi con la Suzuki di Alex Rins, la KTM di Miguel Oliveira e la Ducati di Marco Bezzecchi, autore di una brutta caduta nelle FP3 in cui ha preso fuoco la sua GP21. Ci proveranno anche Franco Morbidelli e Maverick Vinales a dare l’assalto al Q2. La prima manche delle qualifiche prenderà il via alle 14:10.

Foto: MotoGP.com