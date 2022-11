LIVE MotoGP Valencia: diretta Gara in tempo reale, Bagnaia è campione

Qui le video highlights del GP

Alex Rins conquista la vittoria a Valencia e regala un’altra grande soddisfazione al team Suzuki. Sul podio la KTM di Brad Binder e la Ducati di Jorge Martin. 4° Fabio Quartararo… Pecco Bagnaia è il nuovo campione del mondo MotoGP!

-3 giri: Brad Binder adesso punta al secondo posto di Jorge Martin. 4° Fabio Quartararo e 9° Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese ad un passo dal titolo mondiale MotoGP. Il campione francese della Yamaha non ha il ritmo per puntare alla vittoria…

-5 giri: Finisce nella ghiaia la Ducati di Jack Miller. Finisce così il suo capitolo con l’azienda emiliana.

-6 giri: Bastianini supera Bagnaia, adesso alle spalle di Pecco c’è Morbidelli.

-8 giri: Luca Marini supera Pecco Bagnaia, adesso negli scarichi del piemontese della Ducati factory c’è, ancora una volta, Enea Bastianini.

-9 giri: Alex Rins vicino alla sua seconda vittoria stagionale. La GSX-RR chiesta alla Suzuki sembrerebbe più che meritata…

-10 giri: Pecco Bagnaia 7° davanti a Marini, Bastianini, Morbidelli e Bezzecchi. Intanto Binder ha sorpassato Quartararo.

-11 giri: Caduta di Johann Zarco. Binder insidia la quarta piazza di Quartararo, Oliveira supera Bagnaia (7°).

-13 giri: Brad Binder con la sua KTM si mette negli scarichi di Fabio Quartararo in quarta posizione. Bagnaia 7° con Miguel Oliveira attaccato alla sua ruota posteriore. Out anche Maverick Vinales, domenica da dimenticare per il team Aprilia.

-16 giri: La nuova top-10: Rins, Martin, Miller, Quartararo, Binder, Bagnaia, Mir, Oliveira, Marini, Bastianini.

-18 giri: Cade Marc Marquez!

-19 giri: Alex Rins resta saldamente al comando con due decimi di vantaggio su Jorge Martin. 3° Jack Miller davanti a Marc Marquez e Fabio Quartararo. Binder ha superato Bagnaia. 11° Enea Bastianini.

-21 giri: Brad Binder tallona la Ducati di Pecco Bagnaia. Quartararo allarga il gap dal rivale della Ducati… Out Alex Marquez e Cal Crutchlow.

-23 giri: Cade anche Pol Espargarò. Quartararo e Bagnaia sono a circa tre secondi da Alex Rins. Suzuki intenzionata a lasciare il Mondiale con un risultato storico…

-24 giri: Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo battagliano a distanza ravvicinata. Intanto il gruppetto davanti prende il largo e questo gioca a favore del leader Ducati.

-25 giri: La top-10: Rins, Martin, Marquez, Miller, Bagnaia, Quartararo, Binder, Zarco, Mir e Oliveira.

-26 giri: Si fa interessante la sfida tra Bagnaia e Quartararo con Pecco che si piazza davanti. Nelle retrovie Aleix Espargarò ritorna ai box, Enea Bastianini vicinissimo al terzo posto finale!

-27 giri: Avvio impressionante di Alex Rins che si mette davanti a Martin, Miller, Marquez, Quartararo, Bagnaia. 7° Binder seguito da Zarco, Marini e Vinales.

Il pre-gara di MotoGP a Valencia

14:00 – Piloti sul rettilineo…

13:57 – Tutto pronto per il giro di ricognizione. La temperatura dell’aria si attesta a 28°C, quella dell’asfalto a 32°C.

13:54 – Fabio Quartararo sorride in griglia, sarà una gara all’assalto per il campione in carica della MotoGP. “Penso solo a vincere e a lottare per la vittoria… voglio provarci fino alla fine. Ho molta fiducia e non vedo l’ora che si spenga il semaforo“, ha detto dopo le qualifiche del sabato. “So che potrò fare quello che voglio perché non ho niente da perdere. L’anno scorso ero molto nervoso prima di Misano, ma ora la situazione è diversa… Devo solo concentrarmi su me stesso. Non mi interessa cosa fa Pecco, perché devo solo pensare a me stesso e vincere. Ho un obiettivo in mente e non voglio spendere energie pensando ad altro“.

13:50 – Ultime parole di Pecco Bagnaia in griglia di partenza: “Cerchiamo di godercela, è l’ultima della stagione, vediamo di fare bene“. In certe situazioni anche la scaramanzia gioca un fattore fondamentale, vietato parlare di titolo mondiale…

13:47 – Pecco Bagnaia ha già incassato un prestigioso premio. Il pilota Ducati, forte di cinque pole e sei prime file, si è assicurato il primo posto nella classifica del BMW M Award con 293 punti. Ha avuto la meglio sul collega di marca Jorge Martin che si è fermato a quota 282 punti. Pecco porterà a casa una BMW M3 Touring, del valore di 122.150 euro, con motore a sei cilindri capace di erogare 510 CV di potenza e sistema di trazione integrale M xDrive. La M3 Touring di Pecco Bagnaia sfoggia la livrea Frozen Black.

13:43 – Marc Marquez punta alla prima vittoria in questa stagione MotoGP. Si lavora con gli ingegneri dell’Ala dorata per provare a migliorare il feeling con l’anteriore, ha testato un nuovo forcellone e un pacchetto aerodinamico rivisitato in chave Ducati. Ma nei 27 giri del GP di Valencia proverà a togliersi una soddisfazione personale: “Vogliamo attaccare e rischiare. A volte i risultati non sono quelli che voglio, ma mi sento libero e non ho niente da perdere… È stata una stagione molto difficile per me. Ho faticato nel primo tempo, ma nelle ultime due gare sono partito dalla prima fila. La cosa più importante per me è che la velocità ci sia“.

13:39 – Tanti i piloti che da domani cambieranno livrea. Pol Espargarò lascia la Honda dopo un difficile biennio per ritornare in KTM. Anche Alex Marquez lascerà HRC, da martedì si apre un nuovo capitolo con la Ducati Desmosedici GP del team Gresini. Raul Fernandez lascia KTM dopo appena un anno e farà coppia con Miguel Oliveira in Aprilia RNF. Joan Mir e Alex Rins vestiranno rispettivamente i colori della Honda factory e del team satellite LCR.

13:35 – Nel paddock MotoGP di Cheste presente anche il nove volte campione del mondo Valentino Rossi. Leggi QUI le dichiarazioni a Sky Sport.

13:33 – Ultima gara stagionale anche per Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha, che ha sostituito Andrea Dovizioso dopo la gara di Misano. Il britannico spera in un colpo di coda di Fabio Quartararo a Valencia e avvisa Bagnaia: “Ci sono tanti piloti che non hanno niente da perdere, a cui non importa chi è chi. È fantastico, è positivo per le corse…“

13:30 – Sarà una MotoGP sempre più spagnoleggiante. Dopo l’uscita di Franco Uncini, sostituito da Tomè Alfonso Ezpeleta, è ufficiale il mancato rinnovo tra Dorna e la Clinica Mobile. Confermato un accordo per il 2023 con Quirónprevención, azienda sanitaria internazionale con sede in Spagna, che conta oltre 7.000 dipendenti e 240 centri. La collaborazione si tradurrà in una nuova struttura che offrirà fisioterapia e un’ampia gamma di servizi e trattamenti medici nel paddock. Il Quirónprevención MotoGP™ Health Center sarà guidato dal Dr. Angel Charte, il Direttore Sanitario della MotoGP.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP a Valencia

Il campionato del mondo di MotoGP volge all’ultimo round del 2022. Pecco Bagnaia si gioca il suo primo titolo in classe regina al Ricardo Tormo di Valencia, dove scatterà dalla terza fila alle spalle di Fabio Quartararo. L’unico gioco di squadra che Ducati può sperimentare è il “liberi tutti”, perché basterà che il pilota della Yamaha non vinca per consentire a Pecco di affermarsi campione. Una guerra di nervi più che di velocità, dove sarà fondamentale non commettere sbavature e scongiurare la cattiva sorte, forte di un vantaggio in classifica di 23 punti dall’inseguitore francese.

In prima fila tre atleti decisi a portarsi a casa l’ultima vittoria dell’anno, con Jorge Martin ancora “martinator” sul giro secco, ma che va alla ricerca del primo successo stagionale. In seconda piazza Marc Marquez che vuole dimostrare a se stesso, e soprattutto alla Honda, di saper fiutare ancora la strada della vittoria. Terzo Jack Miller, alla sua ultima gara con la Ducati prima del passaggio in KTM, intenzionato a vincere il suo quarto GP con la Desmosedici e a mettere i bastoni tra le ruote a Quartararo.

GP di Valencia elettrizzante anche in ottica terzo posto in classifica, a contenderselo Aleix Espargarò (10° in griglia) ed Enea Bastianini (14°). Il pilota Gresini ha visto sfumare la possibilità di accedere al Q2 dopo una caduta nelle ultime fasi salienti della prima sessione di qualifiche. Il tracciato di Cheste si conferma “bestia nera” per il romagnolo del team Gresini, qui mai a podio. Saranno gli ultimi 27 giri del team Suzuki in MotoGP, da domani Alex Rins e Joan Mir prenderanno confidenza con la Honda in vista del test Irta di martedì 8 novembre.

Foto: Motogp.com