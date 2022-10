Qui le highlights della qualifica

10:46 – Bezzecchi nel finale soffia la pole a Pecco fermando le lancette sull’1’29″6, in prima fila Jorge Martin e Pecco Bagnaia. In seconda fila Quartararo, Zarco e Bastianini. Partono dalla terza fila Miller, Marc Marquez, Luca Marini.

10:43 – Pecco Bagnaia in pole position in 1’29″775 e si mette dietro Jorge Martin e Johann Zarco, 4° Fabio Quartararo. Qualifiche finite per Jack Miller che riscontra problemi alla sua Ducati Desmosedici GP22.

10:41 – Pecco Bagnaia sale al 4° posto e si rilancia per il secondo time attack.

10:38 – Jorge Martin abbassa l’asticella in 1’29″8 seguito da Johann Zarco a 70 millesimi. 3° Fabio Quartararo, 9° Pecco Bagnaia. Si ritorna ai box per montare le soft nuove. Bagnaia sta già facendo il suo ritorno in pista per il time attack…

10:35 – Fioccano i primi tempi del Q2: Jack Miller chiude sull’1’30″2 seguito da Bastianini e Marini.

10:30 – Paolo Bonora, Race Manager Aprilia, spiega i problemi riscontrati sulla RS-GP in questo weekend. “Non riusciamo a fermare la moto, soprattutto nelle staccati forti, perdono il punto di corda, si trovano in una posizione non corretta e quindi curvano con un’angolatura non ideale. Le moto tendono a oscillare e faticano a rimettersi in linea. Abbiamo lavorato su ciclistica e sulle masse, ma non abbiamo trovato la giusta soluzione… Non riusciamo a far lavorare questa nuova carcassa della Michelin, dobbiamo analizzare i dati stasera per trovarci meglio domani. Anche se partendo dalla quinta fila sarà difficile…“

10:25 – Pochi minuti al via della seconda manche di qualifiche MotoGP al Buriram. Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo non sembrano in forma smagliante sul giro secco in questo fine settimana, ma aspettiamo di essere smentiti…

Marquez e Oliveira nel Q2, ‘dramma’ Aprilia

10:21 – A guadagnarsi le due posizioni per il Q2 sono Marc Marquez e Miguel Oliveira. Scatteranno dalla quinta fila Aleix Espargarò, Franco Morbidelli e Cal Crutchlow. Brutta tegola in casa Aprilia che domani dovrà sperare in una difficile rimonta da parte del pilota di Granollers. 17° Maverick Vinales.

10:19 – Aleix Espargarò al comando in 1’30″2! Segue Marc Marquez a 141 millesimi.

10:15 – Rientra in pista Aleix Espargarò che nei prossimi minuti si gioca tanto in questa stagione MotoGP che, al di là del risultato finale, ha saputo dargli le più grandi soddisfazioni in carriera. Nel campionato 2022 conta una vittoria e cinque podi, 25 i punti di distacco dal leader in classifica.

10:13 – Cal Crutchlow soffia momentaneamente la seconda piazza del Q1. Il britannico della Yamaha ieri è stato protagonista di una caduta che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze.

10:10 – Marc Marquez stampa subito un tempo interessante in 1’30″3, Miguel Oliveira insegue staccato di tre decimi.

10:05 – Tanti i cambiamenti previsti per la prossima stagione. Introduzione delle Gare Sprint e calendario con due grandi novità: i GP del Kazakistan e dell’India. Al Buriram qualifiche al via…

10:00 – Le previsioni annunciano gara asciutta per domani. I temporali previsti per il weekend sembrano posticipati a domani sera, quindi nessun rischio per la MotoGP.

La cronaca delle FP4 in Thailandia

09:57 – La FP4 si chiude con il miglior crono di Johann Zarco in 1’30″8 seguito dai colleghi Ducati Jack Miller, Marco Bezzecchi e Jorge Martin raccolti in due decimi. A seguire Binder, Morbidelli, Quartararo, Rins, Bastianini, Oliveira. Qualche problema in frenata per Pecco Bagnaia che chiude 13°.

09:52 – La strategia gomme per il GP della Thailandia inizia a delinearsi. Davanti mescola media per tutti i piloti, qualcuno ha provato la hard come Miguel Oliveira, ma la media sarà la scelta condivisa. Al posteriore si oscilla tra la soft e la media, in questo caso molto dipenderà anche dalle temperature dell’asfalto di domani.

09:50 – Domani la gara della classe MotoGP prenderà il via alle 10:00 (ora italiana). Domenica prossima turno di stop, prima del doppio appuntamento in Australia e Malesia. QUI la classifica aggiornata.

09:46 – Zarco al comando in 1’3′”8, il pilota francese del team Pramac si riconferma veloce sul giro secco e va alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP.

09:41 – Danilo Petrucci continua a militare nelle retrovie, ma il suo lavoro è encomiabile a distanza di circa un anno dall’addio al Mondiale. “Complimenti a Danilo che sta facendo bene, con una moto molto diversa da quella che era abituato a guidare – ha commentato Livio Suppo, team manager Suzuki Ecstar -. Sta facendo un ottimo lavoro“.

09:36 – Meno di 20 minuti alla fine delle FP4 MotoGP in Thailandia. Davanti c’è un pimpante Jorge Martin in 1’31″1, seguono Jack Miller a 67 millesimi e Johann Zarco-Fabio Quartararo a due decimi.

Aspettando le FP4

09:33 – Problemi per le Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Il pilota di Granollers non può fallire in Thailandia se vuole tenere in vista le speranze iridate. “Ci manca la trazione, abbiamo uno slittamento delle ruote molto forte – ha spiegato Espargarò -. Non provavo una sensazione del genere da molto tempo. Probabilmente era Brno 2020 l’ultima volta che sembrava così“.

09:30 – Nelle FP3 MotoGP Franco Morbidelli non è riuscito a migliorare il passo alla pari degli avversari. Il pilota della Yamaha factory dovrà passare per il Q1 ma si intravedono spiragli di luce. “Sento che le prestazioni e il livello stanno migliorando. Non è ancora il massimo, dobbiamo ancora migliorare qua e là, ma ci stiamo avvicinando. Mi ci è voluto un po’ per cambiare me stesso e “reimpostare” davvero questa moto. Ora sembrano esserci buoni segnali… Guido in modo molto più aggressivo. Perché questa Yamaha richiede uno stile più aggressivo“.

09:25 – Continua a non piovere, contro ogni previsione, sul circuito del Buriram. Le temperature dell’asfalto superano i 42°C.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Al Chang International Circuit (Thailandia) va in scena il 17esimo turno di qualifiche MotoGP della stagione 2022. Al Buriram la pioggia era la grande attesa della vigilia, invece finora non ha impensierito il paddock del Motomondiale, dopo il violento temporale che ha accolto i piloti alla vigilia del Gran Premio. La classifica combinata delle FP1-2-3 vede al comando quattro Ducati, a dimostrazione che la Desmosedici GP si sta rivelando davvero la moto più competitiva della Top Class. A segnare il best lap è Jorge Martin, reduce dal podio di Motegi, in 1’30″205 stanziato stamattina nelle FP3.

Seguono i colleghi di marca Jack Miller, Johann Zarco e Pecco Bagnaia, con il pilota piemontese che lamenta un gap minimo di 94 millesimi dal miglior crono. Partire davanti e il gioco di squadra saranno le carte da giocare in casa Ducati, consapevoli che Fabio Quartararo sul passo gara non ha molto da invidiare: il campione della Yamaha firma il quinto tempo e dista appena 105 millesimi dallo spagnolo del team Pramac Racing. Piccoli dissapori ieri in pista tra il pilota francese e Luca Marini per i soliti problemi di scia: l’alfiere del team Mooney VR46 ha centrato l’entrata diretta nel Q2 di misura con il decimo crono. Accedono alla seconda manche delle qualifiche MotoGP in Thailandia anche Brad Binder (KTM), Alex Rins (Suzuki) e la coppia italiana formata da Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, con il marchio di Borgo Panigale che piazza ben sette piloti su otto nella top-10 della classifica combinata.

I piloti del Q1

Dovranno passare per il Q1 nomi illustri come Marc Marquez che resta fuori per appena 7 millesimi, beffato da Luca Marini che gli soffia il posto sicuro per il Q2. Il fuoriclasse della Repsol Honda dovrà però vedersela con le Aprilia di Aleix Espargarò, che si gioca molte speranze in queste qualifiche, e Maverick Vinales, con la M1 di Franco Morbidelli, che può contare su un buon tracciato per la Yamaha, e la KTM di Miguel Oliveira. Ancora una volta nessuna Honda conquista l’accesso diretto al Q2, dopo Marc Marquez il miglior pilota dell’Ala dorata è Pol Espargarò 19° con un ritardo di otto decimi. Ultimo crono per Danilo Petrucci che si sta godendo la gioia di questo magico momento in sella alla Suzuki GSX-RR. Il ternano gira con un ritardo di 1,6 secondi dal best lap.