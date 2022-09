MotoGP Thai, Prove 2: tris Ducati su Marquez e Quartararo

Truppa Ducati in bella evidenza nella seconda sessione di libere del venerdì in Thailandia. Johann Zarco risale e stampa il tempo di riferimento, con un vantaggio minimo su Pecco Bagnaia e di circa un decimo sul compagno di squadra Jorge Martin. Ma Marc Marquez e Fabio Quartararo rimangono sempre lì, appena dietro alle Rosse in classifica sia del turno che combinata. Aprilia non trova la quadra, al momento sia Espargaro che Vinales sono fuori dalla top ten. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

LIVE MotoGP Prove 2

11:00 – I vari settori della pista, le Ducati si fanno decisamente vedere!

10:55 – La classifica combinata alla fine di questa sessione.

10:52 – Ducati scatenate, alla fine la spunta Johann Zarco su Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

10:49 – Secondo incidente per Crutchlow, stavolta un highside alla curva 7. Bagnaia intanto stampa il miglior crono del weekend finora, quasi contatto tra Marc Marquez e Jack Miller (le immagini).

10:47 – A questo punto della sessione solo i due piloti Pramac hanno abbassato i propri tempi. Johann Zarco infatti risale in top ten. Ma è iniziato l’assalto finale…

10:45 – Scivolata di Darryn Binder alla curva 7.

10:44 – Pochi minuti alla fine, ecco il primo cambio in classifica combinata: Jorge Martin vola al comando.

10:39 – Un’altra caduta sempre in curva 3. Stavolta scivola Fabio Di Giannantonio, che riparte subito.

10:38 – Inizio un po’ complesso per Aprilia. Problemi di grip per Vinales, sta faticando anche Espargaro. “Stiamo cercando alcune soluzioni di set up del telaio, elettronica e freno motore per aiutare entrambi” ha dichiarato Paolo Bonora a motogp.com.

10:34 – Incidente per Cal Crutchlow alla curva 3, pilota OK.

10:30 – Pecco Bagnaia, Johann Zarco e Marc Marquez al comando in questa sessione. Ancora nessun cambio in classifica combinata.

10:22 – Giochi di scie per Luca Marini, che nelle prime libere aveva seguito a lungo Quartararo. “La nostra moto non è tra le più veloci, è importante seguirlo” è il commento da Pablo Nieto del box VR46. Il campione MotoGP ha anche ‘ricambiato il favore’ (le immagini).

10:16 – A referto un incidente per Marco Bezzecchi alla curva 3.

10:10 – Un aggiornamento sulla situazione in casa Suzuki da Livio Suppo. Joan Mir tornerà in azione in Australia? “Ancora non lo sappiamo, anche se i dottori sono ottimisti” ha dichiarato a motogp.com.

10:05 – Si comincia, scattano i 45 minuti di questa seconda ed ultima sessione del venerdì al Buriram.

9:55 – La pioggia era tornata all’inizio delle FP2 Moto3, ma è cessata nel corso della sessione. Pista quindi perfettamente asciutta per la MotoGP, c’è possibilità di migliorare in ottica qualifiche.

9:45 – Nelle FP1, prima uscita per Danilo Petrucci con i colori Suzuki. “Ero abbastanza nervoso” ha dichiarato in seguito. “È una moto molto diversa da quelle a cui sono abituato, ma mi sono divertito molto. Certo non è semplice, sono tutti veloci ed io devo ancora adattare il mio stile di guida, ma non mi aspettavo di trovarmi così bene da subito.”

9:40 – Espargaro non è l’unica sorpresa fuori dalla top ten. Subito dietro di lui troviamo in primis il compagno di box Maverick Vinales. C’è anche Brad Binder, reduce dal ritorno sul podio a Motegi, così come Johann Zarco, sottotono in questa seconda parte di campionato.

9:35 – Marc Marquez vs Fabio Quartararo. S’è chiusa così la prima sessione di prove libere al Chang International Circuit. Pecco Bagnaia si tiene in top ten, Aleix Espargaro per il momento no: col maltempo in agguato, non è una buona notizia.

9:30 – Una notizia è l’aggiunta di un Gran Premio in India per la prossima stagione. Dopo il Kazakhstan, un’altra grande novità per il 2023.

Premessa

Una sorpresa in vetta, o forse no. Marc Marquez ha vinto entrambe le edizioni precedenti in Thailandia e non sembra aver dimenticato come si fa. Il primo segnale è vederlo al comando delle prime libere, con a referto anche una scivolata senza conseguenze. A pochi centesimi c’è Fabio Quartararo, seguono due Ducati a completare una top 4 in neanche un decimo… L’inizio di una top 19 in nemmeno un secondo! Se queste sono le premesse, sarà una battaglia davvero serrata in MotoGP.

Foto: Honda Racing Corporation