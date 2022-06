MotoGP Sachsenring, Prove 1: Jack Miller al top, in 20 in un secondo

Prima sessione MotoGP in archivio sul tracciato del Sachsenring. Svettano in particolare tre Ducati e Fabio Quartararo, anche se stiamo parlando di distacchi davvero ridotti al minimo. Al comando della classifica c’è Jack Miller davanti a Pecco Bagnaia, seguono il campione in carica e Johann Zarco, non mancano nel corso della sessione ben quattro incidenti. Ecco il racconto live di questo primo turno in Germania, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

10:48 – I migliori settori visti in questa sessione MotoGP.

10:43 – Il turno si chiude con Jack Miller in vetta, seguito da Pecco Bagnaia e dai due piloti francesi.

10:37 – Fabio Quartararo in azione sempre con il nuovo forcellone, una versione che l’ha convinto in Catalunya e che terrà fino a fine 2022.

10:32 – Ancora a terra Pol Espargaró e sempre alla curva 1. Stavolta però per un violento highside che lo lascia più dolorante, ma non ci sono conseguenze importanti.

10:30 – Dieci minuti alla bandiera a scacchi, tre Ducati in top 4. Miller, Bagnaia e Zarco divisi da Quartararo 3°.

10:22 – Terzo incidente in sequenza nella medesima zona, è il turno di Alex Rins.

10:20 – Nello stesso punto poco dopo ecco anche la caduta di Pol Espargaró.

10:19 – A referto un incidente per Andrea Dovizioso, scivolato alla prima curva.

10:14 – In casa Aprilia si testa da subito una nuova carenatura laterale già vista nei test in Catalunya, prove di telaio invece per i ragazzi Honda.

10:03 – Si fanno vedere presto le Ducati con Zarco e Bagnaia, ma c’è anche la Aprilia di Espargaró nelle zone alte.

9:55 – Semaforo verde, scatta la prima sessione di prove libere MotoGP del round in Germania.

9:50 – Enea Bastianini senza Alberto Giribuola al suo fianco. Il capotecnico italiano è fermo a casa per positività al Covid, al suo posto c’è Sergio Verbena.

9:45 – Grande assente Marc Marquez, impegnato nel suo processo di recupero dopo il 4° intervento e sostituito a oltranza da Stefan Bradl. Per la prima volta dal 2013 ci sarà un nuovo nome sul primo gradino del podio MotoGP al Sachsenring.

9:40 – Mercato incandescente per il 2023. Si vociferava di un prossimo annuncio per Miguel Oliveira, ma lo stesso pilota portoghese ha smentito. “Sono state fraintese alcune parole, non c’è nessuna firma.” KTM vorrebbe tenerlo, ma in Tech3, posto che Oliveira ha già rifiutato.

9:35 – Jorge Martín o Enea Bastianini per il secondo posto in Ducati Team? Intanto lo spagnolo (reduce da un intervento ai nervi della mano destra) ‘pizzica’ la casa italiana, indicando un’altra possibile alternativa…

9:30 – Alex Rins e Takaaki Nakagami idonei per competere. Dopo il brutto incidente alla prima curva in Catalunya, i due infortunati tornano in azione. Il pilota LCR ieri è andato a chiedere personalmente scusa sia allo spagnolo che a Bagnaia, assumendosi tutte le sue responsabilità.

9:25 – Dopo la conferenza stampa del giovedì, è tutto pronto per il 10° GP dell’anno. Siamo esattamente a metà stagione, la lotta per il titolo si infiamma, anche se non sarà semplice battere un Quartararo campione di solidità e costanza.

Premessa

Si riparte da Fabio Quartararo sempre più leader della classifica MotoGP. Giovedì in conferenza stampa il campione in carica ha confermato il suo cambio di mentalità: “Mi lamentavo troppo, da Austin mi sono detto di smetterla, che dovevo dare il massimo con quello che avevo.” Ed i risultati si sono visti… Aleix Espargaró invece è determinato a rifarsi dopo l’errore in Catalunya. “Non ci ho dormito la notte” ha ammesso. Pecco Bagnaia invece si lascia alle spalle il GP a Barcellona e riparte con grande determinazione. Così come Jack Miller, che vuole chiudere nel miglior modo possibile il capitolo Ducati prima di andare in KTM.

