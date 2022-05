Una top 6 occupata esclusivamente da case italiane. In testa c’è la Aprilia guidata da Aleix Espargaró, segue un bel quintetto tutto Ducati, mentre Fabio Quartararo si conferma l’uomo di punta di casa Yamaha. C’è qualche nome al momento fuori dalla top ten combinata e quindi dalla Q2, e domani potrebbe arrivare la pioggia… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

15:07 – La classifica combinata, nomi a sorpresa al momento fuori dalla top ten.

15:05 – Ecco i tempi alla fine della sessione.

15:01 – Un’altra caduta per Johann Zarco, stavolta quasi allo scadere al Correntaio.

14:59 – Festa Ducati che dura poco: arriva lanciato Aleix Espargaró, ecco la sua Aprilia al comando.

14:55 – Pecco Bagnaia passa in vetta, seguono Jack Miller e Johann Zarco, ma è una top 6 tutta rossa. Non manca poi un fuoripista alla San Donato per il #63.

14:48 – Incidente per Alex Rins nel secondo settore, pilota OK.

Foto: Valter Magatti

14:43 – Pista sistemata e piloti di nuovo in azione, mancano 17 minuti alla bandiera a scacchi.

14:40 – Il mercato MotoGP è ormai ufficialmente partito da un po’. A motogp.com, Pit Beirer conferma l’offerta a Miguel Oliveira per continuare con KTM. Non negando però contatti anche con altri piloti.

14:37 – Bandiera rossa per le condizioni della pista appunto nella zona Materassi-Borgo San Lorenzo.

14:35 – A referto una caduta per Johann Zarco, scivolato alla Materassi (in foto di copertina). Qualche brivido per la moto inizialmente tornata in traiettoria sull’asfalto, c’è parecchia ghiaia in pista.

14:26 – Ricordiamo, domani ci sarà una cerimonia per il ritiro del suo numero #46.

14:23 – Attentissimo a bordo pista Valentino Rossi, in giro in scooter per tenere d’occhio i suoi ragazzi.

14:17 – Il tempo di riferimento di Nakagami è presto migliorato. Ci pensa Johann Zarco, che prende così il comando della classifica combinata.

14:10 – Semaforo verde, scatta il secondo (e più caldo) turno di libere MotoGP al Mugello.

14:08 – Di stamattina, come accennato, la notizia che RNF Team sarà team satellite Aprilia. Nessun nome ufficiale al momento, ma c’è già qualche osservato speciale. Si parla di Raúl Fernández, Remy Gardner, Alex Márquez, Alex Rins, ma anche dell’attuale leader Moto2 Celestino Vietti.

13:57 – Stamattina ha attirato l’attenzione una particolare aletta vista sul posteriore della Aprilia RS-GP di Lorenzo Savadori, eccola.

Foto: motogp.com

13:52 – Le previsioni meteo parlano di tempo instabile nei prossimi due giorni. Questa seconda sessione di libere potrebbe rivelarsi fondamentale.

Premessa

La prima sessione di prove libere si è chiusa con Takaaki Nakagami in vetta alla classifica, con un tempo al di sotto del record in gara. Seguono Aleix Espargaró e la Ducati di Pecco Bagnaia.

Credits: Marco Lanfranchi

Non è mancato un annuncio nel corso del turno, nello specifico RNF Team che diventerà team satellite Aprilia a partire dal 2023 (i dettagli). Non sono mancate anche varie novità, qui il resoconto del turno.

Foto: Valter Magatti