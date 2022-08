LIVE MotoGP-Moto2-Moto3 Silverstone 2022: diretta WUP in tempo reale

LIVE MotoGP

10:54 – Viñales-Aprilia, un binomio da tenere d’occhio. Lo spagnolo è volato al comando della classifica!

10:50 – A qualifiche concluse è arrivata una sanzione in casa Honda. Stefan Bradl, tester e sostituto di Marc Marquez, è stato retrocesso di tre caselle per aver disturbato un pilota nel corso della Q1.

10:45 – Johann Zarco è il pilota con più pole position e più podi in MotoGP senza aver mai vinto. Sarà la volta buona? “Ero dietro di lui nel suo giro, è stato impressionante. Spero davvero che finalmente conquisti la sua prima vittoria” è l’augurio del compagno di box Jorge Martin.

10:40 – Ci siamo, scattano i 20 minuti di warm up in programma per la classe regina del Motomondiale.

10:37 – Per chi si stesse chiedendo se sarebbe stato in grado di scendere in pista oggi… Ecco la risposta.

10:35 – Aleix Espargaro è stato l’eroe del sabato. Un botto da paura nel corso delle FP4, ma non è bastato a fermarlo. Dopo i controlli (nessuna frattura né problemi neurologici, solo forti contusioni a caviglie e calcagni), è tornato al box e ha disputato la Q2, chiudendo 6°!

LIVE Moto3

10:33 – La classifica definitiva del warm up: comanda Deniz Öncü su Dennis Foggia, segue il duo sanzionato davanti al poleman Diogo Moreira.

10:25 – Due sanzioni da scontare oggi: una Long Lap Penalty a testa per Adrián Fernández e David Muñoz per aver provocato incidenti nel precedente GP.

10:20 – Scattano i 10 minuti di warm up previsti per la classe minore.

10:15 – Splende il sole a Silverstone, la temperatura è di 18° C, 28° C sull’asfalto.

10:10 – Attenzione agli orari delle gare di oggi: la Moto3 inizia per prima, ma alle 12:20 italiane! Seguiranno poi MotoGP e Moto2.

10:05 – Scott Ogden aveva usato parole forti verso il suo team in un’intervista TV dopo le qualifiche. Un’insolita reazione dettata dalle emozioni del momento, come spiegato da lui stesso in seguito via social: “Voglio scusarmi con la mia squadra per la mia intervista. Spero tutti capiscano che in certi momenti è difficile rispondere correttamente. Amo il mio team e sono sicuro che realizzeremo una buona gara.”

10:00 – Settima casella invece per Dennis Foggia. Il pilota Leopard deve dare tutto per riprendere l’agguerrito duo Aspar, che sta volando via in classifica iridata.

9:55 – Le buone notizie tricolori arrivano da Riccardo Rossi e Stefano Nepa, entrambi scatenati in questi giorni. Scatteranno dalla seconda fila.

9:50 – Izan Guevara sta certo mettendo parecchia pressione a Sergio Garcia. Secondo il primo, 11° il leader Moto3, anche se tutti si aspettano una battaglia di gruppo. È una lotta tutta Aspar al vertice.

9:45 – Missile brasiliano in qualifica, Diogo Moreira già nella storia! Doppia festa anzi per MT Helmets-MSi, con entrambi i suoi ragazzi in prima fila visto il terzo posto di Ryusei Yamanaka.

Premessa

Momenti storici, pressione sul leader, record frantumato. Sabato le qualifiche sono state davvero imperdibili, con Diogo Moreira autore di una storica pole in Moto3, Augusto Fernandez inarrestabile in Moto2, Johann Zarco da record in MotoGP. In classe regina non è mancato anche un momento da brividi, un brutto incidente nelle FP4 per Aleix Espargaro. Sarà al via in gara? La conferma l’avremo solo più tardi, lo spagnolo però era molto, molto dolorante nonostante l’eroico 6° posto in griglia…

