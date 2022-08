MotoGP, Paolo Campinoti: Zarco, Bastianini e il sogno Andrea Iannone

Johann Zarco firma la sua terza pole position in MotoGP con Ducati e partirà dalla prima casella a Silverstone. Quatto quatto il pilota francese del team Pramac conferma di essere il miglior pilota del marchio di Borgo Panigale, con un terzo posto in classifica e un divario di 58 punti dal leader Fabio Quartararo. Ancora non ha firmato il rinnovo di contratto con la squadra di Paolo Campinoti, ma l’ufficializzazione è solo questione di tempo. Difficilmente la squadra toscana potrebbe fare a meno del due volte iridato: “Facciamogli vincere la gara e poi vediamo, è una minaccia“, ha scherzato il patron Campinoti.

Pramac e Ducati binomio vincente

21 stagioni in classe regina e un ruolo centrale all’interno di Ducati che forse nessun altro team satellite può vantare. Nel lungo curriculum vitae una sfilza di nomi importanti che sono transitati per il box di Campinoti, da Michele Pirro ad Andrea Iannone, da Scott Redding a Pecco Bagnaia, fino agli attuali Johann Zarco e Jorge Martin, l’unico a regalare una vittoria in MotoGP. “Siamo con Ducati da molti anni, è sicuramente la moto migliore. Abbiamo avuto anni difficili e noi siamo rimasti qua, contenti di aiutare a far crescere il progetto – ha spiegato Paolo Campinoti -. Ora siamo felici di avere questo ruolo all’interno del gruppo, per far crescere i piloti che andranno nel team ufficiale. Nel caso di Zarco abbiamo seguito l’obiettivo di far rivivere un ex giovane…“.

Il ballottaggio Martin-Bastianini

Dalla prossima stagione MotoGP potrebbe ritrovarsi ai box Enea Bastianini, nel caso venisse promosso Jorge Martin nel team factory. In ogni caso per il team Pramac sarebbe un buon colpo. “Io sono contento in ogni modo, sia Bastianini che Martin sono due ottime soluzioni. Sarei contento di continuare con Jorge, è un talento mostruoso e un ragazzo adorabile. Ma Enea è altrettanto valido, quindi mi metto nelle mani di Ducati, qualunque opzione andrà bene“. Il sogno è poter lottare per il Mondiale, avendo a disposizione tecnici di primo livello e materiali ufficiali. “A Johann per ora è mancato di vincere, ci è arrivato vicino tante volte. Se vince si può sbloccare, se prende fiducia è difficile da battere, sull’asciutto e sul bagnato. Spero possa sbloccarsi e diventare un contendente per il titolo MotoGP“.

Il sogno Iannone in MotoGP

Nella lunga storia del team Pramac Paolo Campinoti ha messo in bacheca un ricordo particolare che lo lega ad Andrea Iannone, insieme nel biennio MotoGP 2013-2014. Adesso il pilota di Vasto sconta una squalifica di 4 anni per doping che terminerà nel dicembre 2023, dopo di che ha intenzione di tornare a correre in un campionato mondiale. “Ho un debole per Iannone, gli voglio bene e mi dispiace per quello che sta passando. Si merita un’altra possibilità per ritornare. Nel 2024? Se dipendesse solo da me direi si, pochi piloti hanno il talento di Andrea, combatteva alla pari con Marquez in Moto2. Gli voglio veramente bene“.