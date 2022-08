Qualifiche incandescenti per tutte le categorie del Motomondiale. A Silverstone si scrive la storia, come Diogo Moreira in Moto3, ma si frantumano anche record, come Johann Zarco in MotoGP. Per non parlare di ‘pressione mondiale’, ovvero il compito di uno scatenato Augusto Fernandez, autore della pole in Moto2. Silverstone ospiterà tre corse da non perdere. Di seguito tutti gli orari TV e streaming del 12° appuntamento del 2022. Il GP di Gran Bretagna è integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e gare sono visibili solamente in differita.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari TV di Sky Sport MotoGP

Domenica 7 agosto

10:20-10:30 Moto3 WUP

10:40-11:00 MotoGP WUP

11:10-11:20 Moto2 WUP

12:20 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

La programmazione TV8

Domenica 7 agosto

15:20 Differita Moto3 Gara

17:00 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com