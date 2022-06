14:50 – 1’38″742 per Aleix Espargarò, pole per il pilota Aprilia. Pecco Bagnaia 2° a 31 millesimi, chiude la prima fila Fabio Quartararo. 4° Johann Zarco, 5° Fabio Di Giannantonio, 6° Jorge Martin. In terza fila Rins, Vinales e Marini.

14:46 – Si entra con la seconda gomma nuova soft: i tempi iniziano a scendere… 1’38″7 per Bagnaia!

14:43 – Prima fila provvisoria formata da Quartararo, Bagnaia e Aleix Espargarò. 4° Martin davanti a Rins e Zarco, 9° Luca Marini.

14:41 – Fabio Quartararo al comando in 1’39″0, Bagnaia 2° con un ritardo di 10 millesimi.

14:40 – 1’39″5 il tempo di Vinales, 1’39″1 il crono di Jorge Martin: il madrileno del team Pramac inizia a fare sul serio.

14:36 – Prende il via la Q2 della MotoGP. Alex Marquez si è sottoposto a due radiografie e non risultano fratture. Domani partirà dall’ultima posizione in griglia.

14:33 – Le temperature dell’asfalto continuano a salire sfiorando i 60°C.

La Q1 MotoGP in Catalunya

14:26 – Vinales abbassa il suo crono in 1’39″2, Taka Nakagami secondo con un gap di 7 millesimi dall’Aprilia RS-GP. Partiranno in quinta fila Bezzecchi, Bastianini e Binder. 16° Oliveira davanti a Mir, Morbidelli e Dovizioso, 20° Remy Gardner.

14:24 – Maverick Vinales resta saldamente al comando in 1’39″5, seguito da Marco Bezzecchi a 24 millesimi, Nakagami a 33 millesimi, Bastianini a 40 millesimi.

14:22 – Lucio Cecchinello: “Speriamo che non abbia niente, gli stanno facendo una radiografia al polso“.

14:19 – Gomma soft nuova per Enea Bastianini, un po’ in ombra in questa giornata di MotoGP al Montmelò.

14:17 – Vinales e Aprilia passano in testa in 1’39″5, seguono Bezzecchi, Nakagami, Morbidelli, Gardner.

14:15 – Non parteciperà a queste qualifiche Alex Marquez che ha rimediato una botta dopo la caduta nelle FP4. Sono in corso le indagini diagnostiche. Bezzecchi al comando provvisorio in 1’39″6.

14:12 – Ruben Xaus ospite nel team Mooney VR46. “Gresini e VR46 sono una nostra eredità”.

14:10 – Inizia la Q1 della classe MotoGP. Sarà Aleix Espargarò il poleman di oggi?

L’ultima sessione di prove MotoGP

14:05 – La top-10 delle FP4: A. Espargarò, Bezzecchi, Quartararo, Zarco, Marini, Vinales, Martin, Morbidelli, Bastianini, Bagnaia.

14:01 – Sul mercato piloti Paolo Ciabatti non chiude all’ipotesi Alex Rins per il team Gresini: “Ci sono piloti interessanti che, per decisione di Suzuki, sono sul mercato. Lo apprezziamo, penso che dovremo aspettare qualche settimana per vedere chi sarà il pilota di Gresini“.

13:59 – L’ultima sessione di prove MotoGP sta per chiudersi con Aleix Espargarò al comando davanti a Bezzecchi, Quartararo, Zarco, Marini e Vinales.

13:53 – Nonostante le difficili condizioni Aleix Espargarò ha segnato il record assoluto del Montmeló al suo 12° giro nelle FP3, ottenendo il tempo di 1:38.771 che gli ha permesso di migliorare rispetto al precedente record che Fabio Quartararo aveva fatto segnare nel 2021 (1’38.853).

13:48 – Nelle FP4 è ancora l’Aprilia di Espargarò a guidare il gruppo in 1’39″9, seguito da Bezzecchi e Quartararo in due decimi. Sessione di prove importante per capire quale soluzione adottare domani in gara: la hard è la mescola più stabile, la media può garantire più grip ma secondo Michelin potrebbe cedere negli ultimi giri.

13:45 – Lucio Cecchinello spiega perché gli ultimi aggiornamenti sono nelle mani di Nakagami e non di Pol Espargarò. “In questo momento Nakagami è uno dei piloti Honda più veloci, ha ottenuto buoni risultati nelle ultime gare e la Casa ha ritenuto che sia un buon collaudatore di queste nuove parti. Taka è un uomo Honda, che continui o meno a correre con la squadra in MotoGP il prossimo anno, continuerà in Honda. Quindi le novità che potrà testare e tutte le informazioni che raccoglie saranno in buone mani”.

13:40: Le temperature dell’asfalto superano i 55°C. Il circuito di Catalunya preannuncia un asfalto “infernale” che metterà a dura prova il grip già scarso di questo tracciato. Nonostante gli ultimi lavori di rifacimento risalgano a tre anni fa l’aderenza è a livelli minimi. “Non ho mai guidato una moto su una pista con così poco grip”, ha detto Pecco Bagnaia. “Quando l’asfalto è stato rifatto nel 2018 era nero, oggi è bianco”.

13:35 – Alessio Salucci, Team Director del team VR46: “Abbiamo trovato il bandolo della matassa, continua il suo percorso di crescita, stamattina ha fatto un tempo mostruoso. Bezzecchi è un rookie, non ha ancora l’esperienza per sfruttare la soft nel time attack e ad attaccarsi a qualcuno, gli fa ancora confusione. Dobbiamo crescere su quel lato lì perché è fondamentale“.

Il riepilogo delle libere MotoGP

La terza sessione di prove libere MotoGP ha rivoluzionato la classifica dei primi dieci che entrano direttamente nella Q2 del GP di Catalunya. L’Aprilia di Aleix Espargarò stampa il miglior crono anche nelle FP3 attestandosi sull’1’38″771, mentre la RS-G di Maverick Vinales resta fuori dalla top-10 per soli 10 millesimi e dovrà quindi passare per la Q1. Nella combinata FP1-2-3 troviamo quattro Ducati alle spalle di Espargarò: Johann Zarco, Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Jack Miller.

Interrompe la scia rossa la Yamaha M1 di Fabio Quartararo, ancora una volta unico pilota del marchio di Iwata a poter combattere per le prime posizioni. 7° Luca Marini che riconferma lo step in avanti mostrato al Mugello e, in generale, dopo il test Irta di Jerez de la Frontera. A chiudere la top-10 Pol Espargarò, Alex Rins e Fabio Di Giannantonio. Dopo la pole position conquistata nel GP d’Italia arriva un altro sorriso in casa Gresini Racing, con il pilota romano che ribadisce l’intenzione di voler restare nel gruppo dei big della MotoGP.

I piloti della Q1

Non è andata bene, invece, ad Enea Bastianini che sabato mattina non riesce a compiere un passo in avanti con la sua Ducati Desmosedici: 12° crono nella combinata e passaggio obbligato per la Q1, dove sarà fondamentale compiere un giro perfetto per tentare di preservare la sua terza piazza in classifica iridata. Nella prima sessione di qualifiche occhi puntati anche su Joan Mir, in difficoltà negli ultimi due week-end, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. In lotta per le due prime posizioni che consentono l’accesso alla Q2 anche le KTM factory di Binder e Oliveira e le Honda di Alex Marquez e Taka Nakagami. Continua il momento difficile di Andrea Dovizioso (leggi QUI il nostro articolo).