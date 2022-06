Terza e più importante sessione di prove libere MotoGP che conferma i valori visti già nel venerdì in Catalunya. Anzi, Aleix Espargaró fa ancora meglio, visto che frantuma il record assoluto della pista del Montmeló ed arriva in Q2 come pilota di riferimento. A ruota ci sono quattro Ducati delle sei in tutto che troviamo in top ten, primo obiettivo raggiunto anche per Fabio Quartararo, Pol Espargaró ed Alex Rins. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

10:50 – I migliori settori visti in questa sessione.

10:43 – Nessuno riesce a fare meglio di Aleix Espargaró, solo Johann Zarco lo accompagna nel “club del 38” in queste prove libere. Classifica FP3 che è anche la classifica combinata.

10:40 – Viñales, spinto fuori dalla top ten nel corso del turno, non riesce a migliorarsi abbastanza: ci sarà una Aprilia in Q1!

10:32 – Otto minuti alla fine, la classifica mostra Aleix Espargaró al comando davanti ai piloti francesi ed a Rins. Guizzo di Fabio Di Giannantonio 5°!

10:30 – Paolo Ciabatti ha parlato a DAZN España del futuro dei piloti Ducati al centro delle voci di mercato. “Vogliamo tenere Bastianini e Martín, ma ancora non abbiamo deciso chi passerà nel team factory. È quasi certo però che Miller non sarà più con noi.”

10:23 – Aleix Espargaró prende il volo, ecco un 1:38.771, di 82 millesimi migliore del precedente record assoluto di Quartararo!

10:18 – Classifica combinata che sta riportando svariati stravolgimenti fin da subito. Ad esempio con la comparsa in top ten provvisoria di Zarco, Nakagami e Mir.

10:11 – Incidente anche per Pol Espargaró, a terra alla curva 5.

10:03 – Non comincia bene per Brad Binder, scivolato alla curva 4.

9:58 – Fabio Quartararo si migliora presto, eccolo inserirsi tra il duo Aprilia in classifica combinata dopo pochi minuti.

9:55 – Scatta il penultimo turno di prove libere, il più importante in ottica qualifiche.

9:53 – Alberto Puig ha fatto il punto sulla situazione di Marc Marquez. “Deve procedere passo dopo passo. Non sappiamo quando tornerà, nelle prossime due settimane intanto valuteremo i suoi progressi.” E sugli sviluppi: “Stiamo distribuendo le varie componenti. Taka ha provato il forcellone, ma lo testeranno anche Pol ed Alex. Tempismo diverso, ma daremo loro quello di cui hanno bisogno.”

9:45 – Sensazioni non proprio positive per Fabio Quartararo alla fine della prima giornata. Anzi, finora il campione MotoGP in carica si vede troppo lento come passo…

9:41 – Johann Zarco solo 17° per un giro da top ten cancellato all’ultimo. Il pilota Pramac Ducati però è andato poi a parlare con la Direzione Gara: “C’erano un pannello giallo a destra ed uno verde a sinistra. Ma nessun pericolo, visto che non c’era nessuno nella ghiaia!”

9:38 – Le Ducati sono in agguato dietro al duo Aprilia. Pecco Bagnaia però indica già i ragazzi della casa di Noale come i favoriti, Espargaró in particolare.

9:36 – I piloti Aprilia non hanno nascosto l’obiettivo del fine settimana: più del podio, i due sono determinati a puntare alla vittoria. I primi segnali sono decisamente incoraggianti…

9:35 – Giornata molto calda anche oggi, un altro aspetto determinante per la classifica combinata.

Premessa

Case italiane super protagoniste nella prima giornata al Circuit de Barcelona-Catalunya. Duo Aprilia in particolare scatenato: Aleix Espargaró riparte oggi col miglior crono del venerdì, Maverick Viñales gli è subito dietro. Un’ottima partenza, ma non sono da meno le Ducati con quattro piloti tra i primi 10. Fabio Quartararo invece sta storto il naso dopo la prima giornata, anche se è provvisoriamente in top ten, così come il compagno di box Franco Morbidelli, atteso in risalita dopo un inizio di 2022 piuttosto complesso. A referto anche la KTM di Brad Binder e la Suzuki di Alex Rins al momento in Q2, si confermeranno? La terza sessione di prove libere è l’ultima occasione.

Foto: Valter Magatti