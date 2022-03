Jorge Lorenzo spiazza tutti: “Correrò contro Valentino Rossi”

Jorge Lorenzo è ritornato nel paddock della MotoGP, non in veste di pilota, ma da commentatore di DAZN. Un piccolo sogno che diventa realtà dopo l’addio alle corse alla fine del 2019. Ma il cinque volte campione del mondo è un cantiere di idee e progetti, di viaggi e relax, vuole godersi la vita e lo ammette senza mezzi termini. Del resto chi non vorrebbe seguire il suo esempio se fosse possibile. E conserva anche una buona dose di velocità che presto potrebbe rimettere in gioco, magari andando a sfidare uno sei suoi più grandi rivali: Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo e il rimpianto Ducati

L’addio alla Ducati nel 2018 riveste un ruolo decisivo nella sua storia professionale. Proprio quando stava iniziando ad entrare in sintonia con la Desmosedici è arrivato l’annuncio del divorzio, con Jorge Lorenzo costretto a trovare un altro costruttore. Prime trattative per un ritorno con Yamaha, poi lo sbocco finale in Honda, al fianco di Marc Marquez. Un’avventura sfortunata che lo ha spinto ad appendere il casco al chiodo.

Ma chissà cosa sarebbe accaduto se avesse rinnovato per un altro biennio con l’azienda di Borgo Panigale… “Volevo solo una moto con cui sentirmi a mio agio e poter dare alla fabbrica i risultati“, racconta in un’intervista a The-Race.com. “Quando un pilota vince tre campionati e più di 40 gare non è per fortuna, è perché ha qualcosa dentro, talento, capacità. Era solo questione di trovare la moto giusta per me. Piano piano mi sono adattato, forse era troppo tardi… Sinceramente mi sarebbe piaciuto poter continuare in Ducati in quel periodo“.

Gli infortuni sono costati cari a Jorge Lorenzo, già prima di iniziare la stagione MotoGP 2019 con la Honda. Prima un infortunio in allenamento, poi l’incidente di Assen hanno costretto a tirare i remi in barca, maturando la decisione di firmare le dimissioni anticipate. “Probabilmente senza quell’infortunio avrei terminato il mio contratto con la Honda, non so se con buoni risultati o meno. Ma sarei rimasto un paio di anni in più… Ma sono felice della mia carriera“.

I progetti futuri del campione

Nei panni del commentatore TV parteciperà a sette Gran Premi, incluso quello già passato a Doha. Il maiorchino sarà con il microfono di DAZN anche al Mugello, al Red Bull Ring, sul nuovo tracciato della Finlandia, in Malesia. “Bello ritornare nel paddock senza avere la pressione, senza dover rischiare infortuni, anche se mi manca vincere. Ma non si può avere tutto nella vita, e fortunatamente per me la cosa buona è che sono un campione del mondo, ho realizzato i miei sogni“.

Anche se Jorge Lorenzo non smette mai di sognare. Durante l’inverno l’abbiamo visto allenarsi sulla pista di Franciacorta con una Porsche 911 GT3 e non si trattava di una semplice giornata spensierata… “Quest’anno viaggerò un po’ meno perché ho iniziato ad assumermi molti compiti, ma avrò molto tempo soprattutto per trascorrere del tempo nei paesi caldi. Questo è quello che mi piace: spiagge, piscine, ecc. Ho dei piani per gareggiare con le auto, forse una possibilità che sarà presto possibile. E forse non a breve, ma a lungo termine, correrò ancora contro Valentino…“.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”