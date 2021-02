Jorge Lorenzo che spavento! Finisce nel mirino delle ‘Iene’

Jorge Lorenzo vittima di uno scherzo delle 'Iene'. Sui social risponde a qualche fan e ritorna su Andrea Dovizioso...

Jorge Lorenzo sempre al centro dell’attenzione mediatica e dei social. Nonostante la sua uscita (momentanea?) dalla MotoGP, il pentacampione è diventato un autentico “matador” del web. Fa notizia il suo piacere di vita, i suoi viaggi, la solida intesa con l’amico Luca Rosiello. “Amicu miu”, “Dura la vita” sono ormai dei tormentoni per i suoi follower: 1,9 milioni solo su Instagram.

Stamane ha ricevuto la visita de ‘Le Iene’ che gli hanno giocato un brutto scherzo. Appare visibilmente spaventato, ma dovremo attendere un po’ prima di vederlo in onda. “Se sei una vittima non sei grandissima, sei fottutissima. Mi hanno fatto uno scherzo questi bastardi“, scherza il maiorchino. Solo qualche giorno fa ha postato il video del suo ultimo grande acquisto, una Lamborghini Aventador SVJ63 da mezzo milione di euro. Come al solito non manca di intrattenersi con i suoi fan sui social rispondendo ad alcune domande. Non manca di rimarcare il suo spirito di sacrificio e imprenditoriale: “Senza sacrificio non sarebbe accaduto nulla“.

Inevitabili le domande sul mondo delle corse. A chi gli chiede se Andrea Dovizioso sia un campione risponde: “Falso, almeno per la MotoGP. Ma probabilmente era il pilota più intelligente e costante di tutti noi“. Non nasconde la sua stima per Dani Pedrosa, unico al mondo per peso e altezza capace di domare la Honda RC213V. Infine è impossibile negare il valore di Marc Marquez, suo ultimo compagno di box nella lunga carriera in MotoGP. “Per me è già una leggenda. Da rivale posso dire che di Marquez ce n’è solo uno“.