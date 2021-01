La Lamborghini Aventador SVJ 63 Jorge Lorenzo presenta numeri mostruosi. Il motore, un V12 da 770 CV e 720 Nm di coppia massima, permette alla vettura di scattare da zero a cento in 2,9 secondi, poco più di una MotoGP, per una velocità massima di oltre 350 km / h. Il prezzo? Intorno al mezzo milione di euro.