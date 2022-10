Hugh Anderson ancora più grande, ora è Leggenda della MotoGP

I risultati parlano chiaramente per Hugh Anderson, uno dei grandi di un tempo nel Motomondiale. Ora però arriva “l’ufficialità” con il suo inserimento nella Hall of Fame. L’83enne quattro volte campione, l’unico neozelandese iridato nella storia, è ora diventato una Leggenda della MotoGP con una cerimonia svolta oggi nella sua terra natale. L’evento è stato condotto da Mike Webb, Direttore di Gara, e da Simon Crafar, reporter attivo in pit lane in ogni GP. Nientemeno che due ex piloti “kiwi”, chiamati ad omaggiare il loro illustre connazionale.

Quattro titoli in sei anni

Il debutto mondiale di Hugh Anderson avviene nel 1960 tra la 500cc e la 350cc. Solo qualche comparsa, ma arriva già un podio in questa seconda categoria, un 3° posto nel GP dell’Ulster. Stesso discorso nel 1961, senza podi, mentre l’anno successivo il pilota neozelandese debutta anche in 125cc e 50cc con Suzuki, marchio con cui disputerà la sua intera carriera in queste due categorie. Dal 1963 infatti non lo troviamo più nella classe maggiore ed in 350cc, solo nella ottavo di litro e tra le “zanzare”. In queste classi ottiene i suoi grandi successi.

Dopo i podi e le prime vittorie mondiali conquistati l’anno prima, nel ’63 sale sul tetto del mondo in tutt’e due le categorie. Si ripete in 50cc l’anno successivo, nel 1965 è di nuovo campione in 125cc. Nel 1966, a soli 30 anni, lascia il Motomondiale per dedicarsi al motocross, altra grande passione. Ma non prima di aver messo a referto numeri impressionanti: in 68 gare mondiali disputate ha ottenuto 25 vittorie, 48 podi totali e soprattutto quattro titoli mondiali! Una brevissima carriera rispetto a tanti altri piloti, ma parliamo di una “meteora” vincente.

MotoGP Hall of Fame

Anderson si unisce così ad una lista molto lunga di piloti capaci di lasciare il segno nel Mondiale MotoGP. Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Anton Mang, Angel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Carlo Ubbiali, Alex Crivillé, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Kork Ballington, Dani Pedrosa, Stefan Dörflinger, Jorge Martinez, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, Luigi Taveri e Nicky Hayden.