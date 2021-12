Graziano lascia l’ospedale: il papà di Valentino Rossi fuori pericolo

Graziano Rossi, il papà di Valentino Rossi, è stato dimesso: da alcuni giorni era ricoverato nel reparto di Neurologia dell'ospedale di Fano

Graziano Rossi, il padre di Valentino Rossi, ha lasciato l’ospedale di Fano. Da sabato scorso, a seguito di un lieve malore nella sua abitazione di Tavullia, era ricoverato presso il reparto di Neurologia. Le sue condizioni non sono mai apparse critiche, arrivando in regime di codice verde. Trasportato in ambulanza all’ospedale di Pesato, i sanitari hanno disposto il suo trasferimento a Fano per ulteriori accertamenti. Negativo l’esito della prima Tac, nei primi giorni di questa settimana Graziano ha tenuto altri esami diagnostici.

Nulla di grave, il papà del campione di Tavullia trascorrerà le vacanze di Natale a casa. Valentino Rossi, in vacanza a Madonna di Campiglio, ha tenuto contatti telefonici con il babbo. Non si è rivelato necessario il suo ritorno dal momento che le condizioni non sono mai apparse preoccupanti. Nei prossimi giorni effettuerà altri visite di controllo per rassicurarsi del suo stato di salute.

Il 67enne potrà seguire in tutta tranquillità la prossima avventura del figlio che a gennaio volerà ad Abu Dhabi per la 12 Ore del Golfo. Poi sarà la volta di decidere in quale categoria e con quale marchio iniziare la sua nuova pagina professionale nelle corse automobilistiche. A Tavullia sono giorni di fermento in cui Alessio Salucci, Gianluca Falcioni e gli altri collaboratori di Valentino Rossi stanno pianificando anche il futuro del team VR46 in MotoGP.

